Quatro profissionais da saúde mental com projetos gratuitos em Salvador

Confira:

Vanessa Brunt

Publicado em 5 de julho de 2024 às 05:00

Em uma sociedade onde o acesso à saúde mental ainda enfrenta barreiras, esses especialistas têm se empenhado em quebrar estigmas e proporcionar apoio psicológico para aqueles que mais precisam.

Esses projetos quebram ainda mais os clichês, já que muitos deles vão além dos atendimentos. Com grupos de apoio liberados, workshops, e outras iniciativas, esses baianos estão transformando vidas e fortalecendo a rede de cuidado na capital. Confira:

Inna Fernandes Crédito: divulgação

01. Inna Fernandes / @oficial.inna.fernandes

Hipnoterapeuta e Terapeuta especialista em Traumas e Feridas Emocionais, pós-graduada em Constelação familiar, Inna possui formação Internacional em Programação Neurolinguística (Master em PNL), Formação Internacional Hipnose Clínica e Terapêutica (Master em hipnoterapia) e Formação Internacional em Análise Comportamental.

Através de um repertório que une as formações acadêmicas e experiências pessoais, desenvolveu sua metodologia e proposta de tratamento para sanar vícios e curar as dores emocionais que impactam, bloqueiam e/ou diminuem os resultados nas três principais áreas da vida (saúde/relacionamento/carreira).

PROJETO GRATUITO: O seu projeto gratuito inclui um grupo livre e aberto apenas para o público feminino, formando um espaço seguro no qual as mulheres podem se ajudar, fazer networking e receber suportes de Inna em encontros ao vivo e outras possibilidades. Inna possui, ainda, formação Internacional em Programação Neurolinguística (Master em PNL), Formação Internacional Hipnose Clínica e Terapêutica (Master em hipnoterapia) e Formação Internacional em Análise Comportamental.

Lilian Schüller Crédito: divulgação

02. Lilian Schüller: Recanto da Luz / @recanto_de_luz

O Recanto de Luz, fundado pela psicóloga Lilian Schüller, em conjunto com seus sócios Fernando Schüller e Maria Schüller, é uma clínica que oferece terapias e tratamentos para pessoas com traumas, fobias, transtornos mentais e problemas relacionados ao consumo de álcool e outras compulsões.

A clínica trabalha com terapia em grupo ou individual, além de planejamento para dependentes químicos. Ela visa todos os aspectos espirituais e energéticos do paciente, com técnicas, sem vínculo religioso, sendo considerado o ser humano em sua totalidade: dimensões biológica, psicológica, social e espiritual, identificando e respeitando as necessidades individuais. Assim, a unidade busca promover o autoconhecimento, a autotransformação e a autotranscendência aos pacientes.

PROJETO GRATUITO: Palestras e movimentos gratuitos acontecem esporadicamente no local, o qual também engloba eventos pagos e iniciativas diversas, para além das possibilidades entre os serviços ofertados.

Jaciara Lino Crédito: divulgação

03. Jaciara Lino / @jaciarapsicologa

Professora, psicóloga e psicopedagoga, Jaciara Lino faz também palestras em escolas públicas. A especialista une a educação à Psicologia Positiva e divulga o seu trabalho como norteador para todas as fases da vida.

A conexão com as estratégias educativas, porém, começou ainda antes, já que a sua carreira originária é como professora. Hoje, como psicóloga, atende em consultório, além de fazer as suas ações voluntárias.

PROJETO GRATUITO: Em seus projetos, a profissional realiza rodas de conversas com alunos para serem debatidas questões emocionais, abordando emoções e sentimentos. O bate-papo trabalha questões de autoestima, autoconfiança e interação social, visando a compreender a vida de forma mais positiva.

Marcos Sales Crédito: divulgação

04. Marcos Sales / @salesmarcosoficial

Psicólogo Clínico e psicanalista membro do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica, Marcos Sales atua com desenvolvimento humano há 17 anos. O profissional realiza atendimento a adultos, idosos e grupos, além de ser palestrante na área de saúde mental.

Marcos atende de forma online em todo o Brasil e de forma presencial e clínicas, consultórios e instituições na cidade de Salvador (Itaigara e Piedade).