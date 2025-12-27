VANESSA BRUNT

Seis rooftops elegantes em Salvador com vistas belíssimas para aproveitar em 2026

Eaços funcionam como mirantes contemporâneos, ressignificando áreas históricas, hotéis e polos urbanos.

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 05:00

A capital baiana vive um novo momento em sua cena gastronômica e de hospitalidade. Nos últimos anos, a cidade passou a explorar seus pontos altos, literal e simbolicamente, com a abertura de rooftops que unem arquitetura, gastronomia e paisagens privilegiadas.

Esse movimento acompanha uma tendência internacional de valorização das vistas urbanas e da experiência sensorial completa: comer, beber e contemplar. Em Salvador, o diferencial está no encontro entre patrimônio histórico, mar, skyline moderno e uma gastronomia cada vez mais autoral e sofisticada.

A seguir, seis rooftops que se destacam pela proposta, localização e pela forma como ajudam a renovar o olhar sobre a cidade. Alguns são também varandões que impactam com vistas mais térreas.

Pala 7 Rooftop (Rua Chile) Crédito: divulgação

Pala 7 Rooftop (Rua Chile)

Instalado no topo do Palacete Tira-Chapéu, edifício histórico recentemente restaurado no Centro Antigo, o Pala 7 Rooftop é um dos endereços mais novos e comentados da cidade. O espaço integra o processo de revitalização da Rua Chile, que volta a ocupar lugar de destaque no circuito cultural e gastronômico de Salvador. Com gastronomia assinada pelo chef Claude Troisgros, o rooftop propõe uma experiência que combina técnica contemporânea e respeito ao patrimônio. Os amplos vidros permitem uma leitura singular da cidade: em primeiro plano, o casario histórico; ao fundo, a Baía de Todos-os-Santos. O resultado é um ambiente requintado, que valoriza tanto a vista quanto a arquitetura original do edifício.

Egeu Restaurante (Ladeira da Barra) Crédito: divulgação

Egeu Restaurante (Ladeira da Barra)

Menos óbvio e discreto, o Egeu Restaurante se consolidou como um achado na Ladeira da Barra. Com culinária mediterrânea, o espaço aposta em um ambiente intimista e elegante, ideal para almoços longos ou jantares mais silenciosos.

As grandes janelas panorâmicas emolduram a Baía de Todos-os-Santos e criam uma sensação de proximidade com o mar, sem excessos ou ostentação. A proposta é clara: oferecer uma experiência sofisticada de forma despretensiosa, com atenção especial à carta de vinhos e aos pratos de frutos do mar, que dialogam diretamente com a paisagem.

Rooftop 27 (Caminho das Árvores) Crédito: divulgação

Rooftop 27 (Caminho das Árvores)

Localizado no 27º andar do Hotel Intercity Salvador, no Caminho das Árvores, o Rooftop 27 representa a face mais urbana e cosmopolita da cidade. De arquitetura moderna, o espaço é cercado por paredes de vidro do chão ao teto, garantindo uma visão panorâmica de aproximadamente 180 graus do skyline metropolitano.

A vista mistura a verticalidade da cidade com recortes da orla, oferecendo um cenário diferente dos tradicionais cartões-postais de praia. É um dos pontos mais altos acessíveis ao público em Salvador e se tornou referência para quem busca um ambiente elegante, especialmente no período noturno, quando a cidade iluminada ganha protagonismo.

Peixe Voador Rooftop (Rua Chile) Crédito: divulgação

Peixe Voador Rooftop (Rua Chile)

Assinado pela chef Preta, o Peixe Voador Rooftop é um dos espaços mais exclusivos do Centro Histórico. Localizado no terraço do Gorges Residence, na Rua Chile, o local comporta apenas cerca de 30 pessoas, mediante reserva, o que garante uma experiência intimista e cuidadosamente controlada.

A vista frontal para a Baía de Todos-os-Santos é um dos grandes atrativos, especialmente ao pôr do sol. A culinária é autoral, com forte identidade litorânea, focada em petiscos elaborados e drinks sofisticados. O terraço conta ainda com piscina, reforçando o clima de refúgio urbano em meio ao Centro Histórico.

Fera Rooftop (Fera Palace Hotel) Crédito: divulgação

Fera Rooftop (Fera Palace Hotel)

No topo do icônico Fera Palace Hotel, o Fera Rooftop é um dos endereços mais emblemáticos da cidade quando o assunto é vista e sofisticação. Envidraçado, o espaço oferece uma das panorâmicas mais impressionantes da Baía de Todos-os-Santos, com enquadramento direto do Forte São Marcelo.

Com restaurante no local, a piscina de borda infinita e o menu de inspiração mediterrânea reforçam a proposta de luxo discreto. O ambiente preserva o glamour do hotel, cuja arquitetura Art Déco dialoga com a experiência contemporânea do rooftop, especialmente durante o pôr do sol, quando a paisagem se transforma em espetáculo.

Soho Restaurante (Bahia Marina) Crédito: divulgação

Soho Restaurante (Bahia Marina)