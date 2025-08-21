VANESSA BRUNT

Séries inteligentes e não óbvias para quem aprecia universos complexos

Vanessa Brunt

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17:18

Algumas histórias parecem existir para entreter. Outras, no entanto, são arquitetadas como labirintos emocionais e intelectuais, convidando o espectador a montar peças, refletir e revisitar episódios em busca de sentidos ocultos. Afinal, como afirmo: o impossível é um emaranhado de pequenos possíveis.

São produções que não se satisfazem em ser lineares: querem propor universos, tal como Dark, em suas tramas temporais, ou Severance, em sua crítica ao trabalho e ao controle. A seguir, confira essas obras inteligentes, que caminham em tramas instigantes com camadas que ampliam as discussões muito além da tela.

1. Blood of My Blood

Outlander é uma série com oito temporadas, que vai muito além do que parece ser uma trama com viagem no tempo. O enredo segue a enfermeira inglesa Claire Randall, que viaja acidentalmente de 1945 para a Escócia de 1743, onde se vê envolvida em intrigas políticas e guerras jacobitas. Lidando com o machismo e questões delicadas do passado, ela é forçada a casar com o nobre guerreiro escocês Jamie Fraser e se vê dividida entre dois séculos e questões morais.

Como spin-off de Outlander, Blood of My Blood acaba criando um portal de expansão para o universo de misticismo e poesia. A obra original, inspirada nos livros de Diana Gabaldon, acumula uma multidão de teorias dos fãs que a aproximam da densidade de Dark.

Neste derivado, a proposta é explorar as histórias de amor dos pais de Jamie e dos pais de Claire, em épocas distintas. A sinopse parece simples: duas gerações em busca de identidade e paixão em meio a contextos turbulentos. Mas o que se desenha é maior, com a conexão entre heranças emocionais e históricas que atravessam séculos, oferecendo novos fios narrativos para amarrar e expandir o já vasto na série principal.

Disputas de poder entre famílias e outras camadas que não deixam as críticas sociais de lado também se mesclam nesses novos cenários. É esse aspecto de expansão, de “universo em camadas”, que coloca Blood of My Blood como uma obra não só derivada, mas integradora.

➨ Onde assistir: Disney+

➨ Lançamento: 2025

➨ Finalizada? Não; renovada para a 2ª temporada

➨ Quantidade de temporadas: 1 (10 episódios)

➨ Nacionalidade: EUA

2. The Affair

Essa já indiquei na coluna repetidamente, mas não poderia ficar de fora com a temática apresentada.

A série The Affair explora os efeitos emocionais de uma relação extra-conjugal, ou seja: de uma traição. Noah é um professor que está tentando publicar seu segundo livro. Tem um casamento feliz e quatro filhos, mas ressente-se por depender do seu sogro. Alison é uma jovem garçonete que está juntando os cacos da sua vida e do próprio casamento após uma tragédia. É a relação entre dois personagens que vai gerar as diversas, intensas e pesadas repercussões.

A trama, que é repleta de diálogos fortes e reflexivos, não banaliza traições como pode parecer à primeira vista. Com detalhes firmes sobre consequências (principalmente a partir da segunda temporada), ela aprofunda questões psicológicas e discute cada vez mais as visões divergentes dos diferentes personagens. E, quando há qualquer tipo de falta de 'punição', há uma crítica social densa por trás. Quem chegar ao final pode entender as metáforas que vão para uma outra angulação.

O ponto mais criativo e curioso da obra é que todo o caso é contado a partir das memórias de diferentes personagens. Eles chegam a lembrar de momentos iguais de formas que não são parecidas, assim como realmente funciona quando lembramos de algo que se passou há muito tempo atrás.

O jogo de egos e de como a nossa memória seleciona o que realmente fica marcado são alguns dos pontos bem trabalhados na obra. Noah, por exemplo, sempre lembra da esposa 'mais desarrumada' e de Alison mais 'sedutora', enquanto as próprias mulheres lembram de formas diferentes desses detalhes.

São quesitos assim, para quem souber perceber as entrelinhas, que criam uma narrativa original e instigante. Com o passar das temporadas, inclusive, o futuro é visto com complexidade e marcas das consequências, tornando esse universo muito mais amplo do que se imagina.

➨ Onde assistir: Paramount+ / Prime Video

➨ Lançamento: 2014

➨ Finalizada? Sim (2019)

➨ Quantidade de temporadas: 5

➨ Nacionalidade: EUA

3. O Hipnotizador

Uma mesclagem entre Brasil, Argentina, Uruguai cria uma trama de teor psicológico amplo. No centro está Arenas, um hipnotizador atormentado pela insônia, que perambula em uma cidade melancólica oferecendo sessões em que mergulha nos recônditos da mente dos outros.

A trama acompanha seus atendimentos, seus conflitos e a forma como os segredos humanos vão se entrelaçando. Com capacidade de acessar memórias e emoções ocultas, ele descobre desejos escondidos, traumas silenciados e cenas reprimidas em cada um.

Mas O Hipnotizador vai além da sinopse: o que parece um drama de época se revela uma exploração surreal do inconsciente. Cada episódio funciona como um mergulho na mente humana, onde sonhos e realidade se confundem.

A narrativa, mais lenta e atmosférica, convida o espectador a lidar com os limites da mente. Como em Severance, o trabalho da consciência se torna o verdadeiro enigma. Essa produção latino-americana da HBO é uma jóia rara para quem procura universos não óbvios e densos.

➨ Onde assistir: HBO Max

➨ Lançamento: 2015

➨ Finalizada? Sim (2 temporadas)

➨ Quantidade de temporadas: 2

➨ Nacionalidade: Brasil / Argentina / Uruguai

4. Tales from the Loop

Ficção científica? Temos.

Baseada nas pinturas e ilustrações do artista sueco Simon Stålenhag, a produção constrói uma cidade onde existe uma máquina experimental conhecida como Loop. A partir dela, são explicadas histórias humanas e as relações dos personagens com o mundo ao seu redor, usando a tecnologia futurista como base para discutir temas universais como solidão, perda e a condição humana.

A cada episódio, acompanhamos personagens que se deparam com tecnologias inexplicáveis: robôs, distorções temporais, mundos paralelos. Em cada episódio, acompanhamos diferentes personagens que vivem acima do Loop e como suas vidas são afetadas pelos experimentos lá realizados, criando histórias que abordam temas como viagem no tempo, troca de corpos e a relação entre passado, presente e futuro.

Mas essa não é uma trama de respostas fáceis. Ao contrário de ficções científicas que buscam explicar, aqui a tecnologia é só pano de fundo para refletir sobre perdas, escolhas e o peso da passagem do tempo.

O enredo funciona como uma coletânea de contos interligados, em que o “estranho” ressalta o que há de mais humano. O espectador pode, assim, aprofundar suas próprias inquietações, e é nessa melancolia que reside a sofisticação da obra.

➨ Onde assistir: Amazon Prime Video

➨ Lançamento: 2020

➨ Finalizada? Sim (1 temporada)

➨ Quantidade de temporadas: 1 (8 episódios)

➨ Nacionalidade: EUA

5. Desejos S.A.

A premissa é irresistível: existe uma empresa capaz de realizar qualquer desejo. Cada personagem recebe uma ligação que afirma: o que você pedir, será concedido. A trama mostra, no entanto, que cada pedido vem acompanhado de um preço oculto: nunca em dinheiro, mas em dilemas morais.

Essa produção brasileira é uma antologia em que, a cada episódio, um cliente diferente busca a ajuda da empresa. Tudo, no entanto, se conecta.

O espectador acompanha os desdobramentos, e logo percebe que os contratos mais caros são aqueles que negociam sentimentos, integridade e identidade. A série brinca com a ironia: parece leve em tom, mas é densa em consequência. O desejo sem que haja o lembrete de que liberdade é saber ao que prende, se revela, aqui, como a engrenagem mais perigosa da vida em sociedade.

➨ Onde assistir: Disney+

➨ Lançamento: 2024

➨ Finalizada? Sim (1 temporada)

➨ Quantidade de temporadas: 1

➨ Nacionalidade: Brasil

6. Love Life

Essa é uma das minhas favoritas. A produção acompanha uma protagonista ao longo de anos, explorando a jornada do amor através de seus diferentes relacionamentos. O foco é em exibir como o autoconhecimento se forma e como cada pessoa com quem nos envolvemos nos transforma.

Vamos conhecendo os seus diversos relacionamentos marcantes, indo dos mais fracassados até os mais bem sucessidos e dos mais curtos até os mais longos. Assim, a trama é repleta de reflexões psicológicas. Inclusive, com cenas de terapia e/ou com narrações sobre os atos humanos mais costumeiros. Na primeira temporada, conhecemos a vida de Darby, que carrega os seus traumas do passado sem enfrentá-los e passa a ter um melhor entendimento enquanto busca conexões profundas neste mundo raso.

De forma leve e fácil para qualquer um se identificar, a série consegue nos fazer questionar situações já vividas, repensar nas lições que a vida já deixou e, até, pensar sobre relacionamentos tóxicos e momentos focados no amor-próprio e ou na falta dele.

Na segunda temporada, o enfoque é em Marcus. A sinopse é aparentemente simples, mas os episódios funcionam como um mosaico, costurando infância, amizades, sofrimentos e paixões em um retrato amplo da formação emocional de alguém. A inteligência da série está em mostrar que cada relação é uma aula sobre nós mesmos, como se cada pessoa fosse um espelho que deixa cicatrizes, lembranças e até novas versões de quem somos.

➨ Onde assistir: Prime Video

➨ Lançamento: 2020

➨ Finalizada? Sim (2 temporadas)

➨ Quantidade de temporadas: 2 (10 episódios cada)

➨ Nacionalidade: EUA

7. Being Erica

Para quem quer uma série levinha (daquelas que não são de comédia, mas que não trazem um drama pesado): Being Erica pode ser a pedida ideal. Ela não deixa de trazer boas reflexões e vai amadurecendo mais a cada nova temporada.

Na trama, Erica é uma jovem de 32 anos e com a vida longe de como ela gostaria que fosse. A sua área profissional, a vida amorosa e até as relações familiares estão, na visão dela, um caos. É então que ela encontra um terapeuta que utiliza um método surreal para ajudá-la a rever os erros que ela diz ter cometido há anos atrás.

Ele passa a permitir que Erica entre em seu próprio corpo do passado e vá parar nas épocas em que aconteceram os seus 'erros'. Mas, calma, esqueça tudo o que você já sabe sobre tramas com viagens no tempo. Além de brincar entre as problemáticas do antes e do presente da personagem, a ideia principal da produção é mostrar como esses erros podem servir de lições para o tempo atual de Erica.

O que pode soar como uma série "para toda a família", passa a se tornar cada vez mais reflexiva e com diálogos daqueles repletos de frases que nos deixam com vontade de postar por aí e colar nas paredes. A 'viagem no tempo', inclusive, pode passar a ser vista como uma metáfora para cada lembrança que temos e sobre como podemos ressignificá-las.

O enredo poderia cair no didatismo, mas não cai. O tempo, aqui, é metáfora de amadurecimento. Ao longo das quatro temporadas, a série mostra como pequenas decisões (aceitar um convite, terminar um namoro, arriscar um emprego) reverberam profundamente. Densa em significados, esse é o tipo de leveza no roteiro que transforma a ficção em exercício de autoconhecimento.

➨ Onde assistir: Hulu / Disney+ (varia por região)

➨ Lançamento: 2009

➨ Finalizada? Sim (2011)

➨ Quantidade de temporadas: 4