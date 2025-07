VANESSA BRUNT

Turismo diferente na Bahia: cinco empresas que realizam

Conheçam experiências que vão muito além dos roteiros tradicionais

Publicado em 31 de julho de 2025 às 05:00

A Bahia vem se destacando no cenário turístico nacional. Em 2024, o setor cresceu 8,4% no estado em comparação com o ano anterior, superando a média nacional (3,7%) e colocando a Bahia na terceira posição entre as unidades da federação com maior avanço no segmento. O dado faz parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE, e integra o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia, divulgado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) em parceria com a Secretaria do Turismo. >

Esse crescimento também se reflete no aumento do fluxo de passageiros nos principais aeroportos: Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e Vitória da Conquista, que juntos movimentaram cerca de 10,3 milhões de pessoas em 2024. Com mais visitantes chegando e uma demanda crescente por experiências autênticas, surge um novo olhar para o turismo local: aquele que valoriza vivências culturais, conexões reais e paisagens fora do óbvio, como casamentos a beira-mar, coquetéis a bordo de barcos, imersões naturais e sustentáveis e muito mais. >

A seguir, conheça cinco empresas que têm apostado nesse turismo diferente, oferecendo experiências que vão muito além dos roteiros tradicionais:>

Lidiane Peralva Crédito: divulgação

1. Lidiane Peralva e Agência Wedding Tour Bahia | @lidianeperalvaassessoria >

Conhecida por transformar casamentos em experiências únicas, Lidiane Peralva é especialista em Destination Wedding na Bahia. Essa modalidade de evento se destaca por atrair noivos de diversas partes do Brasil que sonham em realizar a cerimônia em cenários paradisíacos do estado, como praias, igrejas históricas e espaços ao ar livre. >

Além da assessoria completa para casamentos, Lidiane também é fundadora de uma agência de viagens especializada, que funciona de forma independente ao pacote de assessoria e pode ser contratada separadamente, a Wedding Tour Bahia. >

O objetivo da agência de Peralva é proporcionar uma experiência completa não apenas aos noivos, mas também aos seus familiares e amigos que viajam para participar da cerimônia. >

Com um olhar cuidadoso em cada detalhe, a profissional oferece criação de roteiro fora dos clichês, contatos personalizados para experiências exclusivas, suporte na escolha de passagens aéreas, hospedagens de acordo com o perfil de cada convidado, passeios, comodidades e serviços personalizados. >

Tudo isso para garantir que todos os envolvidos, desde os noivos até os pais, padrinhos e convidados, aproveitem o momento, com conforto, tranquilidade e sem preocupações logísticas. A festa, aqui, dura mais de um dia.>

Contato: (71) 99971-5815>

Jau Passeios Crédito: divulgação

2. Jau Passeios | @jaupasseios >

Especializada em experiências marítimas e terrestres personalizadas, a Jau Passeios, com base em Cairu, se destaca como referência para quem deseja visitar Morro de São Paulo com conforto, exclusividade e atendimento diferenciado. Com embarcações de porte reduzido, a agência oferece roteiros exclusivos para pequenos grupos ou famílias. Os passeios incluem serviços coquetéis a bordo e paradas em piscinas naturais e áreas menos exploradas, valorizando o contato com a natureza e a imagem paradisíaca da ilha. >

O roteiro inicia na Ilha Tinharé, nas Piscinas Naturais de Garapuá e Moreré, Ilha Boipeba, Canavieiras e Cairu. A agência recomenda que as saídas sejam feitas durante a maré baixa, para ser possível garantir águas cristalinas. Além das belezas naturais, os passeios incluem paradas em vilarejos históricos em Cairu, conhecida como a única cidade-arquipélago do Brasil, e abriga um centro histórico, sobrados e casarões do século XVIII. Para garantir conforto logístico, atenção personalizada e assistência em cada etapa, a equipe da agência permanece disponível desde o momento do embarque até o retorno. >

Contato: (75) 9800-93670>

Chapada Soul Crédito: divulgação

3. Chapada Soul | @chapadasoul >

A Chapada Soul, localizada em Lençois, é uma agência que dispõe de diversos serviços como Lua de Mel, trilhas, gastronomia e roteiros para quem busca experiências místicas, criadas em torno de interesses específicos de viagens sob medida, em família, eventos ou ocasiões especiais. Alguns de seus destaques, são os atrativos naturais, como a Cachoeira da Fumaça e seus 380 metros de queda livre, o deslumbrante Poço Encantado, além de diversas atividades como tekking em antigas trilhas de garimpeiros, montar a cavalo ou praticar esportes e aventuras.>

Lugares verdejantes também chamam a atenção no local, assim como as águas cristalinas em grutas ou areias coloridas, morros e ruínas construídas com pedras que formam as paredes de pequenas grutas para explorar. A agência alia sustentabilidade e cultura local, com trilhas de 12/18 km por dia, e a escalada no Parque da Muritiba, rapel na Gruta do Lapão e banhos em rios e cachoeiras menos conhecidas como Mosquito e Buracão e hospedagens selecionadas, com opções em Lençóis, Mucugê ou na Casa dos Nativos no Vale do Pati. >

Contato: info@chapadasoul.com / (75) 99940-6004 >

Axé Bahia Crédito: divulgação

4. Axé Bahia Agência de Viagens e Turismo Ltda | @batevoltaaxebahia >

A Axê Bahia Agência de Turismo oferece como opção de destaque no segmento receptivo em Salvador, oferecendo diversos pacotes turísticos que combinam cultura, aventura e conforto. Com agenda diária de passeios, a agência aposta na diversidade de experiências para atrair turistas nacionais e internacionais. Entre os principais roteiros, estão os passeios de lancha pelas belas ilhas da região, como Baía de Todos-os-Santos, Itaparica, Morro de São Paulo e Ilha dos Frades, proporcionando aos viajantes experiências únicas em cenários paradisíacos.>

Experiências ecológicas e de lazer também estão incluídas, como trilhas e visitas em cachoeiras como a Cachoeira do Urubu, Lagoa dos Tambaquis, em Sergipe, excursão para Maceió, Maragogi, Xingó no estado de Alagoas, Chapada Diamantina, Porto Seguro e entre outros. Os passeios contam com infraestrutura de qualidade, incluindo ônibus equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, tomadas para carregamento de celulares e frigobar. Os embarques acontecem em pontos estratégicos de Salvador: no Shopping da Bahia e no Jardim dos Namorados.>

Contato: (71) 988926844/ contato@batevoltaaxebahia.com.br >

Futuri Brasil Crédito: divulgação

5. Futuri Brasil - Aliança pelo Turismo Regenerativo | @futuribrasil>

A Futuri Brasil atua desenvolvendo um turismo regenerativo, que é baseado em práticas mais sustentáveis e regenerativas, respeitando e fortalecendo a natureza, a cultura e a economia local, no sul e extremo sul da Bahia, região onde tem grande importância biológica, marinha e terrestre. Com uma abordagem participativa e sustentável, a organização executou um roteiro turístico que atravessa os municípios de Caravelas, Prado, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Belmonte e Canavieiras. A proposta é proporcionar aos visitantes uma imersão genuína, conectando natureza, história e as comunidades que habitam esses territórios.>

Oferecendo a oportunidade de uma imersão em experiências autênticas, onde a natureza, a cultura e as pessoas tecem juntas um mosaico de histórias e encantos únicos. Com o roteiro flexível, podendo ser ajustado de acordo com o tempo e o interesse do viajante. Entre os destaques, estão os guias de visitação às unidades de conservação ambiental, como os Parques Nacionais do Descobrimento, Monte Pascoal, Marinho dos Abrolhos e Pau Brasil. Também fazem parte da programação visitas a reservas extrativistas e áreas protegidas, como Corumbau, Canavieiras, Cassurubá e a Vida Silvestre do Rio dos Frades.>