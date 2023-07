Vai fazer um evento? Conheça empresas que vão organizar tudo para você

Seja para festas corporativas, casamentos deslumbrantes, conferências de renome, eventos culturais marcantes ou quaisquer outros tipos de eventos, essas empresas estão se destacando pelos seus diversos diferenciais criativos. Buffet com variadas opções, bebidas especiais, DJ com iluminação completa, seguranças e até assessoria personalizada e com especialidade em Destination Wedding: conheça as marcas que vão cuidar de tudo para que você tenha uma festa impecável em Salvador ou em mais regiões baianas.

1. Assessoria Completa e Destination Wedding com Lidiane Peralva | @lidianeperalvaassessoria

Assessoria Completa e Destination Wedding com Lidiane Peralva. Crédito: divulgação

Imagine não precisar se preocupar com absolutamente nada ao elaborar o seu evento. Seja ele social, corporativo, aniversário, casamento ou em outro estilo, a especialista Lidiane Peralva atende. Ela une, em um só suporte, a assessoria completa para que nada dê errado no seu momento especial. Além de selecionar (de forma personalizada) e apresentar todos os fornecedores — como os de decoração, fotografia, convites, banda, DJ e muito mais —, a profissional também dirige todo o processo, fazendo com que você não tenha nenhuma dor de cabeça.

Peralva, que é também Turismóloga e Hoteleira tem, ainda, especialização em Destination Wedding na Bahia, que são casamentos que ocorrem fora da cidade natal do casal. Com isso, movimenta a economia da região e tem o costume de utilizar referências de diversas culturas. "Atendo clientes de todo o Brasil. Muitos, inclusive, pedem a festa com abadá, cocada e muitos detalhes da nossa cultura. Organizo também toda a questão de hotelaria e cada detalhe para que o antes e depois do evento seja impecável", conta a assessora, que recebe 80% dos casais atendidos de fora da Bahia.

Com agenda aberta para 2024, Lidiane afirma que não para de dar atenção e acompanhamento para cada cliente desde o momento em que dá início aos cuidados. "Quando se trata de casamentos, por exemplo, geralmente a duração é de um ano e meio personalizando tudo. Organizo o Dia de Noiva, o ensaio de pré-wedding e muito mais, indo muito além do dia da festa em si", exclama a especialista, que deseja mostrar ainda mais para o mundo o que a Bahia tem a oferecer de cultura, hotelaria, lazer e, principalmente, no ramo dos eventos.

2. Buffet Carminha Brett | @carminha_brett

Buffet Carminha Brett . Crédito: divulgação

Juntar a decoração e o buffet com uma só empresa é a melhor saída para quem quer tudo muito bem organizado. O Buffet Carminha Brett une gastronomia e décor de ponta, trazendo, justamente, esta mesclagem ideal. Além disso, a marca fornece diversos tipos de cardápios adaptados especialmente às necessidades do momento.

Para os itens decorativos, a marca tem de tudo. Além de contar com fornecedores diversos, a empresa já disponibiliza inúmeros aparatos para todos os gostos. Deseja algo mais vintage? Você vai encontrar. Quer que o seu evento seja mais futurista? Também terá tudo por lá. Já na primeira reunião com os noivos, tudo fica desenhado e definido perfeitamente, com fotos nítidas dos móveis e de cada detalhe.

Carminha também trabalha com mesas de frios, empratados, salgados, aperitivos, doces finos e mesa especial de sushi. Dispõe, ainda, de menus especiais para vegetarianos, hipertensos e diabéticos, caso seja o caso de alguns dos seus convidados. Ou seja, o cardápio é para todos os gostos, literalmente.

3. Iluminação e DJ na Onoff Eventos | @onoffeventos

Iluminação e DJ na Onoff Eventos. Crédito: divulgação

Um dos pontos principais para fazer um evento único e especial se refere à iluminação, que é item principal de qualquer decoração festiva, não é verdade? Nada em uma festa funciona sem a luz correta. Nem mesmo as fotos eternizam o momento especial caso a iluminação falhasse. Outro ponto importante aqui é sobre o som. Reforçamos: contratar uma empresa que dê conta da iluminação e sonorização da sua festa é outro principal para tornar o seu momento inesquecível. Onoff Eventos cuida disso para você.

Com eles, você terá toda a estrutura cênica e de palco – isso inclui até a disponibilização de microfones -, da discoteca, shows e do que for necessário para tornar seu sonho em realidade.

Os diferenciais da empresa não param por aí: eles disponibilizam um time de animadores para as festas. DJ robótico? Esqueça! Com o time do Onoff Eventos, ele anima até o final. Nada de abaixar o som nos últimos minutos ou de colocar uma música mais lenta para encerrar (a não ser que seja um pedido dos noivos).

A recomendação é observar o que diverte o público – e seguir assim até o fim, levantando o público! Não é à toa que o principal DJ da marca é Fabão, um dos mais renomados de Salvador. Lembrando que Onoff Eventos também atende aqueles clientes que pretendem continuar fazendo suas festas na capital baiana.

4. Bebidas Especiais com Bento Eventos | @bentoeventos

Bebidas Especiais com Bento Eventos. Crédito: divulgação

Se há uma empresa que se destaca na arte de atender públicos com demandas diferenciadas é a Bento Eventos. Seja fornecendo drinks não alcoólicos e sem açúcar para uma academia, ou elaborando coquetéis com pouco teor de álcool para um Fórum de Medicina, a Bento Eventos sempre busca superar as expectativas de seus clientes.

Com a habilidade única de proporcionar experiências personalizadas, a empresa conquistou o título de número 1 na realização de eventos para públicos numerosos, ultrapassando a marca de 500 pessoas. Contando com uma equipe de bartenders altamente qualificados, a Bento Eventos reafirma seu compromisso em oferecer serviços de excelência e garantir que cada evento seja inesquecível para seus participantes.

5. RC Segurança Privada | @rcsegurancaprivada

RC Segurança Privada. Crédito: divulgação

Há mais de 10 anos, a RC Segurança Privada tem sido uma presença confiável e dedicada na região metropolitana de Salvador. Sua atuação abrange diversas áreas, incluindo serviços de segurança para eventos e escolta desarmada, garantindo a tranquilidade de seus clientes em todas as ocasiões.

Além disso, a empresa se destaca por oferecer uma ampla gama de serviços especializados, tais como portaria, serviço de carregador para montagem e desmontagem de eventos, brigadista, limpeza e mão de obra especializada.