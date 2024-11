PAULA THEOTONIO

Vinho: experiências enoturísticas fora do óbvio na Serra Gaúcha

Publicado em 17 de novembro de 2024 às 07:11

Seis meses após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, vinícolas, restaurantes e hotéis vivem momentos de otimismo com a retomada do turismo no estado. A reabertura do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre (RS), significou uma nova esperança para o trade turístico, que viu seu faturamento despencar em até 70% no segundo semestre. A expectativa do setor vitivinícola é um aquecimento gradual até o período de vindima, quando a colheita das uvas atrai turistas de todo o país.

Porém, toda a região já está preparada para dar as boas vindas aos enoturistas, que nesse período de fim de ano contam com temperaturas estáveis e vinhedos com uvas em processo de crescimento. Confira, a seguir, dicas de boas experiências com vinho desde a chegada ao estado até a Serra Gaúcha.

Chegada a Porto Alegre: Cais Embarcadero & Dionísia VinhoBar

Centro de entretenimento às margens do Guaíba, o Cais Embarcadero (Av. Mauá, 1050) reabriu no início de novembro. Com 38 operações de gastronomia, esporte, lazer e entretenimento, além de um belíssimo projeto de paisagismo, é um passeio obrigatório em Porto Alegre. Durante o dia, vale conhecer a gastronomia de spots como Eat Kitchen e o Mamma Mia. Para um por do sol inesquecível, aposte nos bares como 20 Barra 9 ou contrate passeios de barco no local.

Pela noite é quase obrigatório passar pelo Dionísia Vinho Bar (Rua Padre Chagas, 314, Moinhos de Vento) que possui 64 torneiras em wine stations com vinhos brasileiros e do mundo. As doses custam a partir de R$ 8 e no happy hour, há pelo menos 8 rótulos pela metade do preço. As entradinhas da casa são um espetáculo à parte.

Explorando a Serra Gaúcha entre vinícolas, restaurantes e experiências

Lounges com espumantes para curtir

Belvedere da Casa Perini • Localizada em Farroupilha, terra dos melhores moscatéis do Rio Grande do Sul, a Perini tem algumas das opções mais divertidas de enoturismo na Serra Gaúcha. Você pode fazer um Bike Tour (R$ 410/2 pessoas), passeio de bicicleta autoguiado com direito a uma garrafa e tábua de frios; fazer o Love Experience (R$ 435,90/2 pessoas), um piquenique com vista panorâmica do Belvedere Perini; ou ainda passear na Vino Kombi (R$ 340/2 pessoas), que também tem piquenique incluso. Quer algo mais tradicional? A visita guiada com almoço harmonizado no Beatrice By Q Restaurante (R$ 240/pessoa) tem arte, história e sabores bem brasileiros. Saiba mais em: www.casaperini.com.br/enoturismo.

Casa Chandon Garibaldi • Diferente do projeto itinerante por diversas capitais brasileiras, a experiência imersiva da Casa Chandon Garibaldi é fixa e tem experiências diárias para seus visitantes. Indico tanto a Degustação Estilo Chandon (R$ 190/pessoa), com prova 4 espumantes (Chandon Réserve Brut, Chandon Blanc de Noir, Chandon Excellence Brut e Chandon Passion); quanto as opções harmonizadas (a partir de R$ 290/pessoa), com menu assinado pela chef regional Katerine Tedesco. Ambas acontecem na Casa Container Chandon, com vista para um vinhedo em produção, e requerem agendamento. Para conhecer espaços como a Boutique, o Terraço e o Jardim Chandon, não há necessidade de reserva. Saiba mais em: www.chandon.com.br/visite.

Larentis Lounge • Para curtir sem pressa, o Larentis Lounge se destaca pelos seus espaços em meio aos vinhedos e pela vista, com skyline de Bento Gonçalves ao fundo. A qualidade dos vinhos é inquestionável e você precisa provar um dos lançamentos da casa: o Larentis Tannat Viognier Cofermentado (R$ 35/taça), um tinto perfumado e fácil de beber. Peça, ainda, as comidinhas do espaço: as pizzas e nhoques são deliciosos. Para fevereiro e março de 2025, a vinícola prepara a experiência de Colheita Noturna, com direito a visita à vinícola, jantar harmonizado, música ao vivo e um presente especial: o vinho da vindima, que chega ao visitante cerca de 20 meses após o evento. Saiba mais em: https://www.larentis.com.br/enoturismo

Open Lounge da Família Geisse • Fundada por chilenos, a Família Geisse é uma vinícola especializada em espumantes elaborados pelo método tradicional de altíssima qualidade. Um dos seus produtos — o Cave Geisse Terroir Nature Branco — foi indicado no livro 1001 Vinhos Para Beber Antes de Morrer, do escritor Neil Beckett. No Open Lounge, que tem acesso gratuito, é obrigatório saborear as mini empanadas da casa ao lado dos borbulhantes. Com excelente custo-benefício, indico o Cave Amadeu Brut Branco, o Cave Amadeu Laranja e o Cave Amadeu Moscatel. Quer fazer enoturismo clássico? Aposte no Geisse Terroir Experience (R$ 500/3 pessoas), com passeio pelos lindos vinhedos da região em um 4x4. Saiba mais em: www.familiageisse.com.br.

História no Vinhedo do Mundo

Celebrando seu aniversário de 50 anos, a Dal Pizzol (RS-431, KM 5 - Distrito de Bento Gonçalves) tem uma enorme importância histórica na região, que vai desde o legado dos seus fundadores ao trabalho realizado em projetos como o Vinhedo do Mundo. Trata-se de uma coleção de videiras com 400 variedades de 35 países, todas produtivas. Com 286 dessas castas é elaborado o Vinunmundi Gran Assemblage, um field blend complexo e impressionante. O público pode participar de colheitas agendadas (R$ 350/pessoa) nesse vinhedo, colaborando para a produção do tinto todos os anos. Outra opção é fazer as visitas guiadas, com passagem pelo giardino, ecomuseu, vinhedo do mundo e enoteca, além dos belos espaços naturais. Dos vinhos, destaco ainda o Rosé de Franc e o Dal Pizzol Cabernet Franc. Saiba mais em www.dalpizzol.com.br/enoturismo.

Mulheres à frente

Amitié Vinhos e Espumantes • Fundada em 2018 pela sommelière Andreia Gentilini e pela enóloga e sommelière Juciane Casagrande Doro, a Amitié (Alameda Champenoise, 1082, Garibaldi) não cansa de surpreender o mercado. Dos últimos lançamentos, foco no Amitié Oak Barrel Viognier (R$ 118), o primeiro vinho brasileiro com esta variedade a ganhar medalha de ouro no Decanter World Wine Awards; e o Amitié Colheitas Gran Corte (R$ 320), blend em garrafa magnum (1,5L) de vinhos de 5 regiões produtoras brasileiras. Na estrutura vinícola, projetada pela arquiteta Vanja Hertcert, é possível visitar a loja, fazer degustações guiadas e viver bons momentos no Bistrô Amitié, que está com agenda de almoços harmonizados (R$ 329/pessoa). Saiba mais em: www.espumantesamitie.com.br

Cobo Wine Bar • Este é um bar de vinhos brasileiros para otimizar seu tempo na Serra e conhecer produtos de pequenos produtores. Administrada pela enóloga Natália Zandonai, dispõe de vinhos em taça e duas degustações temáticas (R$ 86): Malbecs Brasileiros e Denominação de Origem. Lá, degustei rótulos da Berkano, Monte Sant’Ana, Sotterrani, Área 15 e um fortificado da Cave Antiga com pratos e sobremesas deliciosos da casa. Saiba mais em: www.cobowinebar.com

Devorata Trufas Artesanais • É uma tarefa difícil harmonizar chocolate e vinho. Mas em parceria com a Cooperativa Garibaldi, a Devorata elaborou uma degustação surpreendente, combinando 5 vinhos com trufas recheadas. A experiência ocorre somente com agendamento e custa R$ 120/pessoa. Para além dos sabores inesquecíveis dos preparos e barras da marca, é bacana conhecer a história desse negócio, tocado por mãe e filha: Ju e Mari. Saiba mais em: https://loja.devorata.com.br/nossas-experiencias.

Vinícola Courmayeur • A Courmayeur (Av. Garibaldina, 32, Acesso ao Vale dos Vinhedos) é uma vinícola com foco em espumantes liderada por mulheres do atendimento à adega. A força feminina se traduz na qualidade dos produtos, que surpreendem desde a linha de entrada até os produtos premium. Sou encantada pelo Courmayeur Lambrusco Tinto e pelo Courmayeur Quintessencial Extra Brut Rosé 100% Pinot Noir, este elaborado pelo método charmat longo. No La Fermata Enoexperiências, é possível contratar experiências como a Degustação Atrevimento (R$ 100/pessoa), que inclui degustação harmonizada de quatro espumantes e um frisante. Saiba mais em: www.courmayeur.com.br

Um não-menu com identidade

Meu retorno ao restaurante e pousada Colheita Butique Sazonal, do excelente Giordano Tarso, conseguiu renovar meu fascínio pelo projeto. Agora com área externa, com vista para os lindos cenários de Pinto Bandeira (RS), o restaurante segue com sua proposta de menu confiança mensal, elaborado com insumos cultivados em horta orgânica no próprio restaurante ou do entorno. As opções já terão mudado quando você ler esta matéria, mas nada me tira da cabeça o Ovo Mollet com Refogado de Milho Doce, Creme de Milho Verde e Crocante de Polenta que abriu nosso almoço. A carta de vinhos prioriza rótulos da região e de pequenos produtores, como a Vita Eterna, eleita vinícola brasileira do ano pelo Guia Descorchados em 2024. O almoço pode custar entre R$ 169 e R$ 569, com opções harmonizadas. Saiba mais em: www.instagram.com/restaurantecolheita.

SERVIÇO

Como chegar e circular:

Apesar do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul (RS), ser a opção mais próxima às atrações da Serra Gaúcha, há pouca disponibilidade de voos e alta taxa de cancelamento devido às condições climáticas. Aposte na chegada via Aeroporto Internacional Salgado Filho, da capital. O equipamento recebe atualmente voos diretos de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Guarulhos, Rio de Janeiro e São Paulo. Saindo de Salvador, há escalas em Campinas ou Guarulhos.

De Porto Alegre às cidades da Serra, bem como entre vinícolas e arações turísticas, é imprescindível contratar um serviço de transporte. A LG Transporte e Turismo, do Leonir Geroldi, realiza esse trabalho de maneira profissional e competitiva. Contato: 54 99604-8780.

Onde se hospedar:

A Região Metropolitana da Serra Gaúcha (RMSG) é composta por 14 municípios. Os principais para quem busca uma base para fazer explorar o entorno são Bento Gonçalves e Garibaldi, onde há a maior concentração de negócios do vinho e produtos enoturísticos.