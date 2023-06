Collab entre Martha Medeiros e Lauf . Crédito: divulgação

Vibe esportiva



Uma coisa que a moda nos ensinou é que a roupa fitness deve, sim, ter bossa, afinal nenhuma peça nos dias de hoje cumpre apenas um papel. Quanto mais entendemos o poder de um item de ser múltiplo, mais contribuímos para um universo fashion mais sustentável. Se rola sentimento descolar aquele outfit esportivo, para malhar, ou para lacrar, vale conferir a nova collab entre a Martha Medeiros (marthamedeiros.com.br) e a Lauf (lauf.com.br). O resultado é uma coleção que nasce a partir da combinação da renda feita à mão pela grife alagoana, com a tecnologia e performance da especialista em moda esportiva. Cool!

Sandália tratorada da Melissa. Crédito: divulgação

A eleita

Uma sandália tratorada pode ser uma ótima substituta para um sapato mais pesado de Inverno, ainda mais levando em conta uma cidade como Salvador, na qual a temporada do frio é quase uma extensão do Verão, podendo chover, mas dificilmente os termômetros caem. Se você curtiu a ideia e quer adotar um calçado neste estilo, vale dar uma espiadinha no lançamento da Melissa (melissa.com.br) - que custa R$ 269,9 - e ganhou o nome de "Kick Off Hot". A vermelha foi a nossa favorita.

Wide leg da Adidas. Crédito: divulgação

Beeem urbana

Se a sua escolha for um modelito de calça wide leg, bingo! Mas se essa peça ganhar uma pegada esportiva, indo para além da versão jeans, o acerto é maior ainda. O Vixe amou essa opção à venda no e-commerce da Adidas Originals (adidas.com.br), disponível em duas cores: lilás e cinza. Preço: R$ 449,99.

Colar Higher Store. Crédito: divulgação

Versátil

Um colar para você usar muito! Essa certeza você tem com esse achadinho à venda na lojinha virtual da Higher Store (higherstore.com). O acessório, com corrente dupla e com regulagem, possibilita várias opções de uso, desde a forma original, como colar ou choker, como também com seu fecho e elos de corrente para frente, compondo muito bem com uma camisa de decote ou blazer. Custa R$ 76,9.

Bolsa colorida em couro. Crédito: divulgação

Carregue essa ideia

Uma bolsa tiracolo é aquele item certeiro que caiu no gosto das fashionistas. Que tal fugir da preta de todos os looks e optar por um modelito colorido, em couro, como este arrematado no e-commerce da Via Mia (viamia.com.br) que ainda se diferencia pelo arremate com estampa orgânica que traz todo um charme especial para o acessório? Você leva para casa por R$ 230,9

Bermuda bafônica para os boys. Crédito: divulgação

Eles em cena

Boys descolados que adoram um lookinho tropical: prestem atenção nesta bermuda bafônica da loja virtual Update (useupdate.com.br). Dica de stylist: apostem em uma camiseta laranja que o visu ganha logo um tom mais fashionista. Custa R$ 89,9.

Nota 10: Uma adolescente colou em um elevador do prédio um cartaz bem criativo no qual pedia doações de latas de leite aos vizinhos para uma instituição de caridade.