Fashionistas enlouquecem com parceria de Marc Jacobs e Melissa

Modelo usa lançamento de Marc Jacobs e Melissa. Crédito: divulgação

Objeto de desejo



As fashionistas estão enlouquecidas com a parceria do estilista Marc Jacobs com a Melissa, mais precisamente com um modelito em específico: o clog. Com uma sola de plataforma robusta, o que resulta em um calçado moderno e beeem fashion, ele carrega design, autenticidade e sustentabilidade. A dica é apostar em um visu bem street, se decidir entre as cores bafônicas, e bater muita perna por aí. Onde achar? melissa.com.br. Preço: R$ 419,9

Visu tropical cheio de bossa em camisa da Samicce. Crédito: divulgação

Eles na moda

Boys descolados que estão a fim de investir em um visu tropical cheio de bossa, vale dar aquela espiadinha nesta camisa florida, que se destaca também pela cor verde água, à venda na lojinha virtual da Samicce (samicce.com). Dica de stylist: mistura com elementos urbanos que o visu fica bem atual. Custa R$ 179

MInissaia. Crédito: divulgação

A eleita

A minissaia de pregas é aquela peça tem que ter do momento. Se sua escolha for um modelito preto, como este garimpado no e-commerce da O Q Vestir (oqvestir.com.br), melhor ainda. Podendo ser chamada de curinga, já que possibilita muitas produções, ela ganha um tom bem moderninho se você usar no estilo preppy, com meia ¾ e mocassim. Essa você descola por R$ 247,9 3, da marca Chocoleite

Top da Fiozato. Crédito: divulgação

Achadinho

Um top bem pensado é aquela peça perfeita para fazer muitas composições. Olhos abertos para esse achadinho arrematado no site da Fiozato (fiozato.com). Batizado de Star, ele é confeccionado em jeans, com brilho e você leva para casa por R$ 159,9. UMa dica certeira é apostar em um look denim total. Rola sentimento!

Bocão

Se a make tiver algo especial, você não precisa de muito. Apenas os lábios pintados de uma cor lacrativa e a atenção se vira para o rosto. E nem somente de batom vermelho vive a moda. O vixe amou essa opção, encontrada no e-commerce Quem disse Berenice (quemdisseberenice.com.br). Chamado de Violetando, ele ainda tem alta cobertura e preço amigo do bolso. Custa R$ 26,94

Brinco da Aragana. Crédito: divulgação

De efeito

Esse brinco, garimpado na lojinha Aragana (aragana.com.br), traz uma estética mais chique com a cor da moda. O segredo é deixar a peça bem em evidência, amarrando o cabelo com um coque ou rabo de cavalo. Para lacrar ainda mais, aposta em um batom com no mesmo tom. Preço: R$ 75,9

Nota 10: Uma garota descolada usou um camisão xadrez para o São João e, essa semana pós festa, transformou a peça em um vestido bacana, provando que a padronagem dura o ano todo.