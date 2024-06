VIXE

Lingerie não precisa ficar escondida no visu

Peça pode ser usada também fora dos momentos de intimidade

Paula Magalhães

Publicado em 9 de junho de 2024 às 16:00

campanha da marca Valisere Crédito: divulgação

Só love

Foi-se o tempo que a lingerie ficava escondida no visu e era usada apenas nos momentos de intimidade. E acredite, não são somente as camisolas que vem constituindo produções bem autênticas, os corsets e sutiãs também entram nesse jogo fashion com toda a força. E se o intuito é morrer de amor pelas peças, vale uma espiadinha na campanha da marca Valisere (valisere.com.br) para o Dia dos Namorados, que explora bastante itens oriundos desse universo. Batizada de ‘Just Love’, a linha de lingeries em renda exclusiva mergulha em diversas estéticas para representar os múltiplos estilos da mulher, seja ela romântica, sexy ou sensual. O melhor de tudo é poder usar e abusar dessas preciosidades onde quer que seja

biquíni com shape retrô Crédito: divulgação

Vai dar praia

Que tal aquele biquíni com shape retrô para você fazer bonito na praia, já que o Inverno soteropolitano tem cara de Verão? O melhor dessa aposta da Bolovo (bolovo.com.br) é a versatilidade, uma vez que você pode usar também a parte de cima como um top descolado em diversas produções. Custa R$ 369

Bolsa Vintage Crédito: divulgação

Urbana

Quem está na onda do xadrez não precisa ficar restrito a usar apenas camisa com a padronagem. Uma bolsa vintage é sempre uma boa ideia e se ela tem essa pegada melhor ainda. Sem falar que o garimpo de brechó, além de ser autêntico, tem um precinho amigo do bolso. Onde achar? Brechó 13 (brecho13.com.br). Sai por R$ 59

Óculos escuros Crédito: divulgação

Achadinho

Um par de óculos escuro é aquela ferramenta indispensável para injetar bossa nas produções cotidianas. Escolha uma armação bem pensada, como esse modelito garimpado na lojinha virtual da Chillibeans (loja.chillibeans.com.br)e garanta dupla função: proteção e estilo. Preço: R$ 129,99

Bota da Riachuelo Crédito: divulgação

A cara do Inverno

Se tem algo que carrega aquele ar urbano e combina com a temporada é a bota. O vixe amou esse coturno à venda na Riachuelo (riachuelo.com.br/) que se destaca não somente pela cor vinho, mas também pelo efeito envernizado. Custa R$ 89,99

Camisa da Samicce Crédito: divulgação

Eles em cena

Boys descolados vão amar essa camisa arrematada no e-commerce da Samicce (samicce.com) que custa R$ 179. Dica de stylist: usa com um short curtinho amarelo e o visu ganha um tom fashion.

Nota 10 Uma turma de fashionistas vem dando um tom bem maximalista as produções sem medo de ousar, misturando xadrez com xadrez na maior maestria