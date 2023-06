Um look bafônico para você se expressar da melhor forma

Nota 10: Uma moça estava de viagem marcada, mas soube que ia acontecer o aniversário da melhor amiga, remarcou o programa para garantir a presença no fim de semana planejado. Cool!



Nota 0: Uma amiga foi convidada para o aniversário da outra e inventou a desculpa que estava de cama. Só esqueceu de ficar em casa, foi flagrada pela mesma no shopping fazendo compras. De última! Amor próprio



Imagina montar um look bafônico que faça você se expressar da melhor forma? Essa é a receita fashion do momento, que vale muito mais do que qualquer tendência. Um visu autêntico que combina com você também reforça a auto-estima. E para as mulheres que adoram uma estética mais sofisticada, com um mood romântico, vale conferir a coleção Self Love, lançada pela marca Amissima (amissima.com.br) para o Dia dos namorados. A ideia da brand é celebrar o amor-próprio em um estilo versátil para todas as ocasiões. Uma gracinha