EMBRATUR

Salvador terá lançamento de documentário sobre afroturismo; veja onde assistir

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, participa da exibição inédita do documentário

Wladmir Pinheiro

Publicado em 20 de outubro de 2024 às 14:35

Salvador terá lançamento de documentário sobre afroturismo Crédito: Reprodução

A Embratur lança o documentário 'Afro – Das Origens aos Destinos', no próximo sábado (26), no Cine Glauber Rocha, em Salvador. O evento será realizado às 14h e é aberto ao público. Os ingressos devem ser retirados através do Sympla.

O lançamento contará com a presença de artistas, lideranças religiosas e autoridades que realizarão um debate sobre o papel do turismo na valorização da cultura de matriz africana após a exibição do filme.

O documentário traz depoimentos de Vovô do Ilê, Tonho Matéria, Padre Lázaro, pároco da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, babalorixá Pai Pote, do terreiro Ilê Axé Ojú Onirê, músicos da banda ÀTTOOXXÁ, o artista plástico Alberto Pitta, o agitador cultural Clarindo Silva, Dona Dalva do Samba, entre outros.

O filme aborda a influência africana na musicalidade brasileira, na gastronomia, na religiosidade e na formação do Recôncavo Baiano e da capital Salvador. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, participa da exibição inédita do documentário.