MODA

8ª edição do Concurso Jovens Periféricos acontece neste final de semana

Evento vai contar com categorias que abrangem desde os jovens adolescentes até os adultos e plus size

Em 2024, chega à sua 8ª edição o Concurso Garoto e Garota Periféricos, organizado pelo Instituto Jovens Periféricos. O evento acontece neste sábado (16), no Espaço Xisto Bahia, nos Barris, a partir das 16h, e vai destacar não apenas a beleza, mas também a rica cultura dos jovens das periferias. Dividido em categorias que abrangem desde os jovens adolescentes até os adultos e plus size, o concurso oferece um palco inclusivo que celebra a diversidade e a representatividade de todos os participantes.

Este evento não é apenas uma celebração de beleza exterior, mas também um reflexo do espírito resiliente e da criatividade que florescem nas comunidades periféricas. Cada participante é uma prova viva do poder transformador do apoio comunitário e da determinação individual. Unidos, eles iluminam não apenas o palco do concurso, mas também inspiram uma nova geração a sonhar alto e alcançar seus objetivos, independentemente de onde vivam ou das dificuldades que enfrentem.