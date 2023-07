Descoberta através das redes sociais por agência baiana, modelo estrela capa de revista francesa

Victória Valle, de 20 anos, foi descoberta pelas redes sociais. Crédito: Divulgação

A baiana Victória Valle, de 20 anos, está realizando o sonho de muitas modelos. Vivendo na China há três meses por conta do trabalho, ela estrelou a edição deste mês da revista francesa L’Amour. “Eu me sinto um poço de emoções, não estava esperando por isso. Quando fiz o trabalho, não imaginava que as fotos sairiam em uma revista, ainda mais francesa. Fui pega de surpresa, e que surpresa boa foi essa. Estou transbordando gratidão e alegria”, disse.

Victoria na revista e em um editorial de moda. Crédito: Divulgação

Até dezembro do ano passado, Victória ainda se dedicava ao estágio em uma farmácia enquanto fazia o curso técnico de Nutrição. Antes, ajudava a mãe, que é confeiteira, com as encomendas. “Sempre trabalhei com ela em casa na produção de salgados, doces e bolos. Foi dessa forma que conseguir juntar dinheiro para ir para São Paulo e custear as despesas com meu visto de trabalho”, contou a jovem, que morava na Ribeira.

Para realizar o sonho de construir uma carreira internacional, a modelo fez rifa, produziu e vendeu mini-ovos de Páscoa e até promoveu uma vaquinha entre a família. “Ainda não cheguei onde eu quero, mas estou feliz com o que já conquistei. As circunstâncias não foram fáceis, mas desistir nunca foi uma opção”, acredita.

Victoria em um editorial de moda. Crédito: Divulgação

Victoria se preparou para a temporada de trabalho participando da Fashion School, escola de modelos criada pela Home Model. “Descobrimos Victoria Valle através do nosso diretor Saulo Carvalho, que faz um trabalho de scouter virtual, pelas redes sociais. Então, após ela ser aprovada em nossa avaliação de perfil presencial, começamos o desenvolvimento dela em nossa escola de modelos e iniciamos a apresentação dela para o mercado”, explica o booker da agência baiana, Marlon Junio.

De acordo com o booker, o perfil dos baianos está tendo uma ótima aceitação no mercado nacional e internacional. “Temos vários modelos trilhando uma carreira fora de Salvador. Kalu Maia foi um dos modelos recordistas no último São Paulo Fashion Week, desfilando para sete marcas; Simas Araújo já desfilou em duas edições do mesmo evento e Karina Santos também está em São Paulo”, lista. “Hoje temos oito modelos que já passaram por experiência internacional: Renata Huhtala, Beatriz Maciel e Ainoã Nogueira na Índia, Laise Rodrigues em Istambul, Iasmin Silva em Istambul e Milão e Bruna Sanches com trabalhos em Moscou, Athenas e Milão”, acrescenta.

Victoria em um editorial de moda. Crédito: divulgação