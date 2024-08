FUNDAÇÃO

Edital prevê investimento de R$ 1 milhão para organizações lideradas por pessoas pretas; veja inscrições

Doritos e a Fundação PepsiCo lançam o edital Impacto Black

Da Redação

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 09:06

Edital prevê investimento de R$ 1 milhão para organizações lideradas por pessoas pretas Crédito: Reprodução

A Doritos e a Fundação PepsiCo lançam o edital Impacto Black com um investimento de R$ 1 milhão para apoiar organizações lideradas por pessoas pretas. A iniciativa, em parceria com o Instituto Feira Preta, tem como objetivo promover a equidade racial e apoiar empreendedores negros, oferecendo financiamento, treinamentos e capacitação.

As inscrições para o programa são gratuitas e válidas para todo o Brasil e poderão ser realizadas até 19 de agosto (às 17h59, horário de Brasília) pela plataforma Prosas.

Ao realizar a inscrição, a organização deve apresentar um plano resumido de como o recurso vai impulsionar a sua atuação considerando sua estratégia, principais objetivos e desafios do contexto e território.

A iniciativa contará com a colaboração do Instituto Feira Preta, que utilizará sua metodologia Afrolab para fortalecer essas organizações. O apoio da PepsiCo visa promover mudanças significativas e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária.

“Historicamente as empresas têm uma disparidade de contratação de pessoas brancas versus negras como reflexo da sociedade em que vivemos. Diante deste cenário e, como nós acreditamos muito na equidade e no poder que as empresas possuem de mover essa agenda, esperamos com essa iniciativa promover mudança e inspirar nossos colaboradores assim como outras empresas", destaca Cecilia Dias, vice-presidente de marketing da PepsiCo Brasil e Latam.

O projeto Impacto Black selecionará 10 organizações que atuam em território brasileiro e desempenham papel crucial na promoção de pessoas pretas e comunidades em situação de vulnerabilidade.

As organizações selecionadas receberão aporte financeiro, treinamentos e capacitação. Além disso, suas respectivas lideranças participarão de uma trilha de desenvolvimento institucional e pessoal por meio de um programa de mentoria com duração de um ano e que será ministrado por especialistas.

O Instituto Feira Preta será responsável pela avaliação das inscrições, organização do programa e além disso colocará a serviço das organizações toda a expertise no fortalecimento de organizações sociais negras através da sua metodologia Afrolab, um ciclo formativo com foco no fortalecimento institucional, a partir do aprofundamento nas seguintes temáticas: desenvolvimento pessoal & liderança, teoria da mudança, governança, cultura & pessoas, estratégias de comunicação, estratégias de mobilização de recursos, transformação digital e gestão financeira. O resultado do projeto será divulgado em outubro.

Diversidade e inclusão

Desde 2017, Doritos já fez doações e investimentos que somam mais de R$ 3,5 milhões pela diversidade e equidade no Brasil. “Doritos celebra esses movimentos empoderando as narrativas dos empreendedores e de todas as pessoas que fazem parte dessa construção dando ainda mais visibilidade, investimento e foco para o recorte racial que já ocorre em suas campanhas e iniciativas”, explica Cecília Dias.

Critérios para participar do projeto Impacto Black

● Ser uma organização da sociedade civil (ONGs, associações, movimentos, coletivos);

● Estar ativo e formalizado (registrado como pessoa jurídica sem fins lucrativos) há pelo menos um ano;

● A organização deve ser, necessariamente, fundada ou liderada por pessoas pretas;

● A diretoria deve ter, pelo menos, 50% de pessoas pretas conforme a autodeclaração étnico-racial, segundo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“A mensagem principal que queremos transmitir é que Impacto Black é mais do que uma iniciativa; é uma parte fundamental da nossa identidade e de nosso compromisso com um futuro mais inclusivo e igualitário” completa Cecilia Dias.