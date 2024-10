MODA

Criollo lança nova coleção “Birita” celebrando a cultura brasileira

A coleção busca resgatar a autenticidade da moda brasileira ao mesclar elementos tradicionais com uma abordagem contemporânea

E Estúdio Correio

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 11:52

A coleção já está disponível para compra no site oficial da Criollo. Crédito: Ladeira

A marca Criollo lançou sua mais nova coleção, intitulada “Birita”, assinada pelo estilista Jackson Machado, no dia 16 de outubro. A coleção é uma celebração da cultura brasileira, unindo o tradicional crochê com inspirações nos ritmos do samba e na tradição da cachaça.

Com uma paleta de cores vibrantes e peças feitas artesanalmente, “Birita” busca resgatar a autenticidade da moda brasileira ao mesclar elementos tradicionais com uma abordagem contemporânea. O crochê, técnica central da coleção, aparece de forma inovadora, com acabamentos que remetem à cultura baiana, especialmente às sambistas. As peças foram desenvolvidas para transmitir leveza e fluidez, com um design que valoriza a tradição sem abrir mão da estética atual.

Os looks são assinados pelo estilista Jackson Machado. Crédito: Ladeira

A Criollo surgiu em outubro de 2016, em Salvador, com foco na pluralidade étnica e na cultura brasileira. A marca utiliza matérias-primas regionais, como linho, juta e madeira, e valoriza técnicas artesanais como o crochê, o macramê e os bordados. Com o objetivo de vestir o homem contemporâneo, a Criollo busca promover empoderamento e elegância em diversas ocasiões, trabalhando para desconstruir padrões e reafirmar identidades por meio de suas criações.

A coleção “Birita” já está disponível para compra no site oficial da marca, Criollo.com.br, e no perfil do Instagram, @criollo_oficial.

As peças unem o tradicional crochê com inspirações nos ritmos do samba e na tradição da cachaça. Crédito: Ladeira