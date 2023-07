Silla Maria celebra o amor em seu segundo desfile na Casa de Criadores

Desfile da marca baiana Sillas Filgueira na Casa de Criadores. Crédito: Marcelo Soubhia_Ag. Fotosite

Quem já conversou com Silla Maria em algum momento percebe nos primeiros minutos a paixão que a estilista baiana carrega consigo em tudo que faz. Este amor tão presente no seu universo criativo se mostrou ainda mais pujante na coleção ‘O Amor Comeu’ que ela desfilou na quinta-feira (13), na Casa de Criadores, um dos principais evento de moda do Brasil. Foi tanta emoção transformada em roupa que o desfile conquistou a plateia e foi amplamente noticiado pela imprensa especializada.

Mesmo com uma trajetória de quase duas décas cheia de bons momentos, Silla, como uma mulher apaixonada que se preze, não escondeu a felicidade com a repercussão positiva. “O frio na barriga sempre vai existir, ainda mais participando de um evento como a Casa de Criadores, mas posso assegurar que nunca vivi algo parecido. Vai ficar marcado na minha história”, disse a estilista ao Alô Alô Bahia.

O papo aconteceu por telefone na manhã deste domingo, enquanto ela fazia os últimos preparativos antes de iniciar a produção das peças que foram encomendadas após o desfile, já nesta segunda-feira. “Como trabalho sob demanda, saí de lá com um monte de pedidos. Minhas clientes de São Paulo e de Curitiba foram todas me prestigiar. Foi muito emocionante”, relata.

Na passarela, Silla Maria apresentou 30 looks de sua marca, Sillas Filgueira, inspirados no poema 'O Amor Comeu', de João Cabral de Melo Neto. “Quis transmitir uma imagem de leveza e sofisticação através de peças descomplicadas, diferentes e elegantes”, disse. Para tal, a estilista investiu nas manualidades e nos volumes presentes nas saias e vestidos. “A modelagem traz tanto a delicadeza das pétalas de flores quanto o corte preciso de alfaiataria masculina nos coletes e calças”, completa. A cartela de cores passeou por três tons de branco, preto e o vermelho paixão.

Chamam a atenção os buquês bordados nos ombos de algumas peças, “porque o amor pode ser tão avassalador que precisa estar junto ao corpo”, e também detalhes do universo sadomazoquista, como os fechamentos em fivela de algumas alças e amarração dos tops-coração. “Sempre digo que amar é estar preso por vontade e quis trazer isso para a coleção".

A ansiedade pela confirmação de um sentimento amoroso aparece no vestido “margarida” bordado. “Chamei ele de ‘meu bem me quer e meu mau também'. As flores, de modo geral, estão lá como declarações de amor”, poetiza Silla.

Para transformar todos esses sentimentos em um desfile – seu segundo na Casa de Criadores -, Silla Maria contou com um time e tanto de parceiros. O styling coube à Fagner Bispo, que entre outros trabalhos, assina também a produção de moda do Afro Fashion Day – desfile realizado anualmente em Salvador pelo jornal Correio no Mês da Consciência Negra e do qual Silla é uma das estilistas participantes.

As manualidades – bordados, fuxicos, aplicações de paetês e afins - foram feitas por Isabela Filgueira, Rosângela Moraes, Iandara Nascimento, Mel Alves, Daniela Alves e Julieta criativa. Já marca de calçados baiana Giovantte, conhecida pelo trabalho sofisticado e autoral, desenvolveu todas as sandálias para o desfile.

O time de modelos encabeçado pelas tops Vivi Orth e Aline Souza desfilou ao som da trilha assinada pelo produtor musical e DJ baiano Telefunksoul, que uniu o poema ‘O Amor Comeu’, na voz de Maria Bethânia, à batidas percussivas e outros elementos rítmicos brasileiros.

Para Silla, além do foco em levar sua moda para todo o país, há um compromisso social com a equipe que trabalha com ela na confecção das roupas. “Sou muito grata por todo apoio que tive em todos esses anos. Quero empregar o máximo de pessoas possível e gerar renda para aquelas que vêm de onde eu venho e eu sei que essa visibilidade vai me ajudar muito a conquistar essa meta”.

O desfile pode ser conferido pelo canal da Casa de Criadores no YouTube. A coleção - uma prévia de verão 23/24 da marca baiana - estará disponível no Instagram @sillasfilgueira. Todas as peças serão produzidas sob demanda, com atendimento personalizado. “Quero que as pessoas sintam a minha energia baiana, soteropolitana, que cria moda com essência para o mundo, feita com muito amor e a colaboração das minhas amigas costureiras”, conta Silla.