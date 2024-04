INUSITADO

Macaco foge de parque e é flagrado em presídio do Rio de Janeiro

Um macaco que fugiu do Bioparque, no Rio de Janeiro, foi visto nas áreas externas de um presídio da cidade e acabou "detido" pelos policiais penais. A situação inusitada aconteceu na quinta-feira (19).

O animal, provavelmente, escapou da Ilha dos Primatas, que fica zoológico do parque e abriga espécies amazônicas. Algum tempo depois, ele foi flagrado por câmera de segurança do presídio Evaristo de Moraes, localizado nas proximidades.

Nas imagens, é possível vê-lo correndo por diferentes locais, nas dependências externas do presídio. Os inspetores da Polícia Penal o encontraram e conseguiram capturá-lo. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro comunicou ao Bioparque a "prisão" do "simpático evadido" para que ele fosse devolvido ao parque.