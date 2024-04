GRANDE PORTE

Prefeitura inicia construção de escola no Ceasa com capacidade para 1,7 mil alunos

Investimento foi de quase R$ 25 milhões

Publicado em 19 de abril de 2024 às 13:27

Prefeitura inicia construção de escola na região do Ceasa com capacidade para receber 1,7 mil alunos Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Salvador vai ganhar mais uma nova escola de grande porte, com capacidade para atender 1,7 mil crianças na região do Residencial Ceasa, uma das localidades mais afastadas do Centro da cidade. O prefeito Bruno Reis esteve no local nesta sexta-feira (19), ao lado do secretário municipal de Educação (Smed), Thiago Dantas, para assinar a ordem de serviço para a construção da Escola Municipal do Ceasa, que terá um investimento de quase R$ 25 milhões.

A nova unidade terá mais de 6 mil m² de área construída, contando com 30 salas de aula climatizadas, sala de informática, biblioteca, auditório, laboratório de ciências, brinquedoteca, entre outros espaços pedagógicos, e duas áreas de acolhimento com entradas distintas. A escola será construída na Rua Praia de Piatã, ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) do Ceasa, com acesso fácil para todos os prédios que compõem o conjunto residencial que foi criado pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

“Gente, é uma escola de primeiro mundo, de alto padrão. Aí vocês me perguntam: prefeito, por que investir R$ 25 milhões numa escola? Porque a gente quer que a escola seja um motivador para a criança, que ela tenha parque infantil, quadra, material didático de qualidade. Que ela tenha merenda de qualidade, que ela receba fardamento, kit escolar, mochila, pares de tênis, tudo o que for possível para que ela se sinta melhor na escola do que na sua própria casa”, disse Bruno Reis.

Com a assinatura da ordem de serviço, a Prefeitura chega a 25 escolas em construção. Na próxima semana, está programada a entrega da 27ª unidade de ensino reconstruída pela atual gestão. Com isso, serão 52 novas escolas inauguradas em apenas quatro anos. Na própria região do Ceasa já foi inaugurada, em março, a Escola Municipal Maurício José Barbosa, no conjunto residencial do Jardim Campo Verde.