PARIS-2024

Baiana Valdenice Conceição, da canoagem velocidade, conquista vaga olímpica

O Brasil conquistou nesta quarta-feira sua primeira vaga olímpica na canoagem velocidade na história dos Jogos Olímpicos. O feito foi obtido por Valdenice Conceição na prova do C1 200 metros durante a disputa do Campeonato Pan-americano de Canoagem Velocidade, em Sarasota, nos Estados Unidos.

"Conquistei a vaga olímpica aqui em Sarasota. Agradeço a torcida de todos. E estamos juntos, família", comemorou Valdenice. "Estou muito feliz e grato à Confederação Brasileira de Canoagem, ao Comitê Olímpico do Brasil, a toda nossa equipe e estafe. Eu agradeço muito a Deus, e a minha família. Essa conquista vai para o Brasil, de uma atleta que é uma guerreira, que vem há anos lutando pelo Brasil", exaltou Figueroa Conceição, técnico da canoagem feminina do Brasil.

Valdenice, de 34 anos, é baiana de Itacaré. E, nos últimos anos, vem rompendo barreiras na canoagem velocidade do País. Antes de se tornar a primeira brasileira classificada para representar o País numa Olimpíada nesta modalidade, ela foi a primeira mulher a subir a pódio nos Jogos Pan-Americanos, em 2015, com o bronze na mesma prova desta quarta.

Com a classificação de Valdenice, o Brasil chega a quatro vagas olímpicas na canoagem velocidade. Antes dela, o País se garantira em outras provas com Jacky Godmann e Filipe Vieira, como dupla, e Isaquias Queiroz. No total, o Time Brasil soma agora 192 vagas garantidas na Olimpíada, que começa no dia 26 de agosto.