Psicóloga do Bahia é trunfo de Dorival Júnior na Seleção Brasileira visando a Copa América

O torneio de seleções será a primeira competição oficial da profissional, que é formada em Psicologia do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais, e também ocupa o cargo de psicóloga do Bahia. No cotidiano, ela conversa com os atletas nos intervalos das atividades e tem até uma sala especial para atendimento.