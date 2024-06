Djokovic passa por cirurgia e deve perder Wimbledon: 'Quero voltar o mais rápido possível'

A previsão é de que o recordista de títulos de Grand Slam fique afastado do circuito de três a quatro semanas. Assim, Djokovic tem chances remotas de voltar a jogar a tempo de disputar o Torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, que começa no dia 1º de julho.

Djokovic se machucou durante sua partida contra o argentino Francisco Cerúndolo, na segunda-feira, pelas oitavas de final. Ele chegou a receber atendimento médico em quadra por duas vezes, sofreu um tombo no quinto set, mas conseguiu buscar a virada para vencer o rival. No entanto, fez exames que constaram a lesão no menisco medial do joelho direito, no dia seguinte e acabou abandonando o torneio antes de entrar em quadra pelas quartas de final.