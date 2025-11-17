ABERTO AO PÚBLICO

Workshop, espetáculos e mais: confira os atrativos da Jornada de Dança da Bahia

Evento, que completa 15 anos, será realizado entre os dias 19 e 23 de novembro

Larissa Almeida

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 06:00

Fórum de Educação de Dança Crédito: Ives Padilha

Dos movimentos mais coreografados até os mais espontâneos, é difícil imaginar um tempo em que a dança não fosse sinônimo de expressão livre. No entanto, faz apenas dois séculos desde que a dançarina e coreógrafa norte-americana Isadora Duncan rompeu com as rígidas regras do balé para criar a dança moderna, que existe tal como é conhecida hoje: múltipla e popular. Atravessando o tempo, os ideais da dançarina inspiraram a Jornada de Dança da Bahia, evento já tradicional no calendário de Salvador, que este ano comemora a 15ª edição, a ser realizada entre os dias 19 e 23 de novembro.

Na programação do evento, estão previstos oito espetáculos e um conjunto de 12 cenas coreográficas em mostras, além de um workshop e uma residência artística internacional. Também é destaque o 11º Fórum de Educadores de Dança, realizado no Espaço Xisto Bahia, na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a céu aberto no Largo de Santo Antônio Além do Carmo.

Jornada de Dança da Bahia 1 de 7

Fátima Suarez, responsável pela direção da Jornada, destaca que uma das grandes novidades da edição é uma conexão maior com países ibero-americanos, fruto do apoio do Ibercena, instituição que apoia e financia projetos de artes cênicas.

"Através desse apoio, a Jornada vai poder trazer um artista da Argentina que vive na Espanha e uma artista do Uruguai. Também vamos lançar um catálogo de 15 anos da Jornada de Dança da Bahia, que vai contar para as futuras gerações o nascimento do projeto, assim como o livro ‘Do corpo negro no balé clássico’, que fala da relação do corpo negro dentro do balé clássico", detalha.

Um dos pontos altos da iniciativa é a mostra artística, que será realizada entre quarta (19) e domingo (23). No dia da abertura, o espetáculo “Rememoriar”, do coletivo carioca homônimo, transforma lembranças de matriarcas em dança-teatro para refletir sobre envelhecimento, adoecimento e luto. Em seguida, “Dança Cansada”, do Grupo Outras Danças, aborda a hiperprodutividade como causadora da exaustão corporal, revelando tensões entre repetição, colapso e a ideia de liberdade.

Nos dias seguintes, outros temas são abordados através de espetáculos de dança. No sábado, entram em cena “Tangible”, solo da uruguaia Adriana Belbussi sobre vulnerabilidade, e “Bolero”, da Reforma Cia de Dança, grupo baiano que fará uma revisita à canção do compositor e pianista Maurice Ravel em uma coreografia contemporânea. O último dia da mostra ainda vai trazer uma intervenção urbana dirigida pelo argentino Lucio A. Baglivo e o baile “Quinceañera”, que celebra a diversidade e a memória da Jornada.

Durante o 11º Fórum de Educadores de Dança, 80 vagas gratuitas serão oferecidas - seis delas com ajuda de custo - para participantes pré-selecionados, que terão acesso a quatro oficinas entre 20 e 23 de novembro na Escola de Dança da UFBA, com Adriana Belbussi, Guego Anunciação, Lucio A. Baglivo e Paco Gomes.

Paralelamente, o Fórum realiza bate-papos e lançamentos abertos ao público no Espaço Xisto Bahia, sempre das 17h às 19h. A agenda inclui a celebração dos 15 anos da Jornada na quinta, a conversa “Danço o Que Sou” com artistas-professores, na sexta, e o lançamento do livro sobre o corpo negro no balé clássico, de Guego Anunciação, no sábado.

O evento também se estende a mais um canto da cidade. Na Escola de Dança da UFBA, o Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan proporciona a bailarinos e professores uma imersão nos princípios da dança moderna por meio de técnicas corporais, repertório coreográfico e exercícios de improvisação. A iniciativa é ministrada por Lori Belilove e Fátima Suarez, especialistas no ramo.

Por fim, a Residência Artística Internacional da Jornada de Dança da Bahia traz este ano o “Movimento Lúcido”, conduzido pelo argentino radicado na Espanha Lucio A. Baglivo. A metodologia combina dança contemporânea, teatro, acrobacia e mecânica de contato, explorando improvisação para revelar a expressão singular de cada participante.

As 20 vagas gratuitas, destinadas a artistas e estudantes selecionados por convocatória, participam de encontros de 19 a 23 de novembro no Espaço Xisto Bahia. O processo se encerra com a apresentação pública “Me La Bailo Todas” na mostra artística do festival.

Confira cinco dicas imperdíveis para a Jornada de Dança da Bahia:

1) Lançamento do Catálogo da Jornada de Dança Bahia

O lançamento do catálogo que traz memória dos 15 anos da Jornada de Dança da Bahia é gratuito e acontece no dia 20 de novembro, das 17h às 19h, no Espaço Xisto Bahia.

2) Mostra INVEX – Invente Experimente

O programa traz companhias de dança do interior da Bahia, assim como das cidades de Sergipe e Belém, com o intuito de ser uma vitrine de novos talentos. A iniciativa está prevista para ocorrer sexta-feira (21), no Espaço Xisto Bahia. Os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

3) Baile Quinceañera

No Largo do Santo Antônio Além do Carmo, o Baile Quinceañera faz um espetáculo itinerante gratuito que vai mostrar o resultado da residência artística do argentino Lucio A. Baglivo no domingo (23), a partir das 17h. Como parte da programação, haverá um cortejo com fanfarra e uma festa no Forte da Capoeira que contará com apresentações de dança.

4) Workshop Técnica de Isadora Duncan” – Lori Belilove (EUA) e Fatima Suarez (BA)

O workshop de nível intermediário voltado para bailarinos, professores e profissionais da dança trabalha com os fundamentos de Isadora Duncan. A iniciativa será realizada de quinta (20) a domingo (23), das 14h às 16h30, na Escola de Dança da UFBA. O investimento é de R$ 225.

5) Oficina “Improvisação – Tornando o Invisível Visível”