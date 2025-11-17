Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Workshop, espetáculos e mais: confira os atrativos da Jornada de Dança da Bahia

Evento, que completa 15 anos, será realizado entre os dias 19 e 23 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 06:00

Jornada de Dança da Bahia 2025 reúne workshops, espetáculos e oficinas
Fórum de Educação de Dança Crédito: Ives Padilha

Dos movimentos mais coreografados até os mais espontâneos, é difícil imaginar um tempo em que a dança não fosse sinônimo de expressão livre. No entanto, faz apenas dois séculos desde que a dançarina e coreógrafa norte-americana Isadora Duncan rompeu com as rígidas regras do balé para criar a dança moderna, que existe tal como é conhecida hoje: múltipla e popular. Atravessando o tempo, os ideais da dançarina inspiraram a Jornada de Dança da Bahia, evento já tradicional no calendário de Salvador, que este ano comemora a 15ª edição, a ser realizada entre os dias 19 e 23 de novembro.

Na programação do evento, estão previstos oito espetáculos e um conjunto de 12 cenas coreográficas em mostras, além de um workshop e uma residência artística internacional. Também é destaque o 11º Fórum de Educadores de Dança, realizado no Espaço Xisto Bahia, na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a céu aberto no Largo de Santo Antônio Além do Carmo.

Jornada de Dança da Bahia

Workshop com Fatima Suarez por Ives Padilha
Dança Cansada por Divulgação
Still Reich (fragmentos) por Ananda Eluf
Workshop com Lori Belilove por Ives Padilha
Bolero por Alice Rodrigues
Fórum de Educação de Dança por Ives Padilha
Tangible por Juan Angel Urruzola
1 de 7
Workshop com Fatima Suarez por Ives Padilha

Fátima Suarez, responsável pela direção da Jornada, destaca que uma das grandes novidades da edição é uma conexão maior com países ibero-americanos, fruto do apoio do Ibercena, instituição que apoia e financia projetos de artes cênicas.

"Através desse apoio, a Jornada vai poder trazer um artista da Argentina que vive na Espanha e uma artista do Uruguai. Também vamos lançar um catálogo de 15 anos da Jornada de Dança da Bahia, que vai contar para as futuras gerações o nascimento do projeto, assim como o livro ‘Do corpo negro no balé clássico’, que fala da relação do corpo negro dentro do balé clássico", detalha.

Um dos pontos altos da iniciativa é a mostra artística, que será realizada entre quarta (19) e domingo (23). No dia da abertura, o espetáculo “Rememoriar”, do coletivo carioca homônimo, transforma lembranças de matriarcas em dança-teatro para refletir sobre envelhecimento, adoecimento e luto. Em seguida, “Dança Cansada”, do Grupo Outras Danças, aborda a hiperprodutividade como causadora da exaustão corporal, revelando tensões entre repetição, colapso e a ideia de liberdade.

Nos dias seguintes, outros temas são abordados através de espetáculos de dança. No sábado, entram em cena “Tangible”, solo da uruguaia Adriana Belbussi sobre vulnerabilidade, e “Bolero”, da Reforma Cia de Dança, grupo baiano que fará uma revisita à canção do compositor e pianista Maurice Ravel em uma coreografia contemporânea. O último dia da mostra ainda vai trazer uma intervenção urbana dirigida pelo argentino Lucio A. Baglivo e o baile “Quinceañera”, que celebra a diversidade e a memória da Jornada.

Durante o 11º Fórum de Educadores de Dança, 80 vagas gratuitas serão oferecidas - seis delas com ajuda de custo - para participantes pré-selecionados, que terão acesso a quatro oficinas entre 20 e 23 de novembro na Escola de Dança da UFBA, com Adriana Belbussi, Guego Anunciação, Lucio A. Baglivo e Paco Gomes.

Paralelamente, o Fórum realiza bate-papos e lançamentos abertos ao público no Espaço Xisto Bahia, sempre das 17h às 19h. A agenda inclui a celebração dos 15 anos da Jornada na quinta, a conversa “Danço o Que Sou” com artistas-professores, na sexta, e o lançamento do livro sobre o corpo negro no balé clássico, de Guego Anunciação, no sábado.

O evento também se estende a mais um canto da cidade. Na Escola de Dança da UFBA, o Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan proporciona a bailarinos e professores uma imersão nos princípios da dança moderna por meio de técnicas corporais, repertório coreográfico e exercícios de improvisação. A iniciativa é ministrada por Lori Belilove e Fátima Suarez, especialistas no ramo.

Por fim, a Residência Artística Internacional da Jornada de Dança da Bahia traz este ano o “Movimento Lúcido”, conduzido pelo argentino radicado na Espanha Lucio A. Baglivo. A metodologia combina dança contemporânea, teatro, acrobacia e mecânica de contato, explorando improvisação para revelar a expressão singular de cada participante.

As 20 vagas gratuitas, destinadas a artistas e estudantes selecionados por convocatória, participam de encontros de 19 a 23 de novembro no Espaço Xisto Bahia. O processo se encerra com a apresentação pública “Me La Bailo Todas” na mostra artística do festival.

Confira cinco dicas imperdíveis para a Jornada de Dança da Bahia:

1) Lançamento do Catálogo da Jornada de Dança Bahia

O lançamento do catálogo que traz memória dos 15 anos da Jornada de Dança da Bahia é gratuito e acontece no dia 20 de novembro, das 17h às 19h, no Espaço Xisto Bahia.

2) Mostra INVEX – Invente Experimente

O programa traz companhias de dança do interior da Bahia, assim como das cidades de Sergipe e Belém, com o intuito de ser uma vitrine de novos talentos. A iniciativa está prevista para ocorrer sexta-feira (21), no Espaço Xisto Bahia. Os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

3) Baile Quinceañera

No Largo do Santo Antônio Além do Carmo, o Baile Quinceañera faz um espetáculo itinerante gratuito que vai mostrar o resultado da residência artística do argentino Lucio A. Baglivo no domingo (23), a partir das 17h. Como parte da programação, haverá um cortejo com fanfarra e uma festa no Forte da Capoeira que contará com apresentações de dança.

4) Workshop Técnica de Isadora Duncan” – Lori Belilove (EUA) e Fatima Suarez (BA)

O workshop de nível intermediário voltado para bailarinos, professores e profissionais da dança trabalha com os fundamentos de Isadora Duncan. A iniciativa será realizada de quinta (20) a domingo (23), das 14h às 16h30, na Escola de Dança da UFBA. O investimento é de R$ 225.

5) Oficina “Improvisação – Tornando o Invisível Visível”

Comandada pela uruguaia Adriana Belbussi, a oficina de improvisação vai trabalhar o lugar da liberdade criativa na dança e explorar os movimentos espontâneos como linguagem artística. A oficina acontece na quinta (20) e sexta-feira (21), das 9h às 11h30, na Escola de Dança da UFBA.

Mais recentes

Imagem - Encontro nacional reúne mais de 600 agentes territoriais de cultura em Brasília

Encontro nacional reúne mais de 600 agentes territoriais de cultura em Brasília
Imagem - Silvânia Aquino se junta a Berg Rabelo em nova banda da empresa de Wesley Safadão

Silvânia Aquino se junta a Berg Rabelo em nova banda da empresa de Wesley Safadão
Imagem - Vida de solteira: o tempo da autonomia

Vida de solteira: o tempo da autonomia

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)
01

Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)

Imagem - Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)
02

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Imagem - Hoje, 17 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data
03

Hoje, 17 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
04

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai