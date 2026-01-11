NEM PRECISOU DE BOTÃO

Participante da Casa de Vidro ameaça desistir do BBB26 e arruma malas para sair

Marcel disputa uma das vagas para entrar no reality; o resultado sai neste domingo (11)

Monique Lobo

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 18:26

Marcel chegou a informar à direção e arrumar as malas para ir embora Crédito: Reprodução

Ainda sem a vaga garantida para disputar o BBB26, um dos participantes das Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil ameaçou deixar o programa, na manhã deste domingo (11).

O advogado Marcel Lucena, um dos confinados na Casa de Vidro da região Sudeste, que foi montada em São Caetano do Sul, em São Paulo, confessou aos colegas a pretensão de deixar a casa. Pouco tempo depois, ele contatou a produção para dizer que queria desistir e chegou a arrumar as malas para ir embora.

Marcel ameaça sair da Casa de Vidro do BBB26 1 de 5

Familiares de Marcel foram até o local, conversaram com o advogado através do vidro e pediram para que ele permanecesse. Após a conversa, ele decidiu ficar.

"Não dormi bem essa noite, foi uma noite conturbada. Veio muita galera aqui pra dar um apoio, dar um abraço, trazer um carinho, trazer a confiança. Passaram a noite votando, pedindo pra família, pros amigos. Então eu fico, em nome deles. Realizar o meu sonho até o final. Tamo junto, bora lá!", disse Marcel.

Casa de Vidro Sudeste 1 de 4

Depois, durante uma entrada ao vivo com o apresentador do reality Tadeu Schmidt, Marcel pediu desculpas pelo "momento de instabilidade" e reafirmou a decisão de continuar. "O apoio que eu recebi da minha torcida, pessoas que vieram aqui, tá muito grande, então eu continuo por mim, e continuo por eles", acrescentou.