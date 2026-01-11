Acesse sua conta
Participante da Casa de Vidro ameaça desistir do BBB26 e arruma malas para sair

Marcel disputa uma das vagas para entrar no reality; o resultado sai neste domingo (11)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 18:26

Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26
Marcel chegou a informar à direção e arrumar as malas para ir embora  Crédito: Reprodução

Ainda sem a vaga garantida para disputar o BBB26, um dos participantes das Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil ameaçou deixar o programa, na manhã deste domingo (11).

O advogado Marcel Lucena, um dos confinados na Casa de Vidro da região Sudeste, que foi montada em São Caetano do Sul, em São Paulo, confessou aos colegas a pretensão de deixar a casa. Pouco tempo depois, ele contatou a produção para dizer que queria desistir e chegou a arrumar as malas para ir embora.

Marcel ameaça sair da Casa de Vidro do BBB26

Marcel decidiu desistir de continuar na casa de vidro, avisou à direção e chegou a fazer a mala para ir embora por Reprodução
Após conversar com familiares, ele mudou de ideia e resolver permanecer  por Reprodução
Em seguida, ele falou para a direção que iria continuar na disputa  por Reprodução
Ele recebeu o apoio dos companheiros após a nova decisão por Reprodução
Depois, reforçou a escolha durante uma entrada ao vivo com Tadeu Schmidt por Reprodução
1 de 5
Marcel decidiu desistir de continuar na casa de vidro, avisou à direção e chegou a fazer a mala para ir embora por Reprodução

Familiares de Marcel foram até o local, conversaram com o advogado através do vidro e pediram para que ele permanecesse. Após a conversa, ele decidiu ficar.

"Não dormi bem essa noite, foi uma noite conturbada. Veio muita galera aqui pra dar um apoio, dar um abraço, trazer um carinho, trazer a confiança. Passaram a noite votando, pedindo pra família, pros amigos. Então eu fico, em nome deles. Realizar o meu sonho até o final. Tamo junto, bora lá!", disse Marcel.

Casa de Vidro Sudeste

Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução
1 de 4
Casa de Vidro Sudeste por Reprodução

Depois, durante uma entrada ao vivo com o apresentador do reality Tadeu Schmidt, Marcel pediu desculpas pelo "momento de instabilidade" e reafirmou a decisão de continuar. "O apoio que eu recebi da minha torcida, pessoas que vieram aqui, tá muito grande, então eu continuo por mim, e continuo por eles", acrescentou.

O resultado com a decisão do público sobre quem vai entrar na casa do BBB26 vai ser divulgado neste domingo (11).

Tags:

Mala Disputa bbb 26 Casa de Vidro Casa de Vidro Sudeste Marcel

