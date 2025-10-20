Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

12 campos e hotel para atletas: veja como é o novo CT de R$ 300 milhões do Bahia

Localizado na Via Metropolitana, em Camaçari, o novo equipamento será entregue no final de 2027

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:41

City Football Academy Bahia será entregue no final de 2027 Crédito: EC Bahia/Divulgação

O Bahia anunciou, na manhã desta segunda-feira (20), o seu novo Centro de Treinamento (CT), que será instalado na Via Metropolitana (BA-535), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Batizado de City Football Academy Bahia (CFA Bahia), o equipamento, que promete marcar uma nova era para o clube, será entregue no final de 2027.

O CT terá cerca de 20 mil m² de área construída, 560 mil m² de área total e contará com 12 campos de futebol, alojamento com 144 acomodações para as categorias de base, hotel para atletas, centro médico, centro administrativo e um miniestádio com capacidade para 1 mil pessoas, que receberá jogos do time feminino e das divisões de base.

Para o projeto, o Bahia buscou referências entre outros clubes do City Football Group (CFG). De acordo com o diretor do CFG, Ferran Soriano, a casa do Esquadrão será a segunda maior entre os clubes do grupo, estará conectado a outras oito academias operadas pelo CFG e poderá ser utilizado pelos outros clubes da rede.

“O CFA Bahia fará parte de uma rede mundial e que está em um patamar elevado em termos de tecnologia, metodologia e de profissionais. Será um centro de alta performance, comparado com os melhores do mundo onde atletas não terão desculpas para não estar no seu melhor nível”, afirmou.

Ainda segundo Soriano, o CT também é parte do projeto de captação de talentos na Bahia. O objetivo é que os jovens baianos não precisem sair do estado em busca de oportunidades para se tornar um atleta profissional.

"A história está cheia de grandes jogadores, que são baianos, mas que se cresceram em outros lugares do Brasil. Não queremos mais que isso aconteça. Queremos eles aqui, tendo a chance de se desenvolver em um ambiente de altíssimo nível. O CFA será o lugar onde os atletas do Bahia serão formados, não só de um ponto de vista técnico, mas também educacional”, disse.

Novo CT do Bahia

City Football Academy Bahia será entregue no final de 2027 por EC Bahia/Divulgação
City Football Academy Bahia será entregue no final de 2027 por EC Bahia/Divulgação
City Football Academy Bahia será entregue no final de 2027 por EC Bahia/Divulgação
City Football Academy Bahia será entregue no final de 2027 por EC Bahia/Divulgação
City Football Academy Bahia será entregue no final de 2027 por EC Bahia/Divulgação
1 de 5
City Football Academy Bahia será entregue no final de 2027 por EC Bahia/Divulgação

A construção do CT custará R$ 300 milhões aos cofres tricolores. A nova casa do Esquadrão era um desejo antigo do grupo, que buscava um terreno mais próximo ao Aeroporto de Salvador e a Arena Fonte Nova. A expectativa é que o tempo do deslocamento para o aeroporto seja de 15 minutos. Para o estádio, o trajeto deve durar 45 minutos.

O tempo é consideravelmente menor do que é demando no percurso saindo da Cidade Tricolor, atual CT do Bahia, localizado em Dias D’Ávila. Atualmente, a viagem leva cerca de 40 minutos ao Aeroporto e 1h15 até a Arena Fonte Nova. Após a mudança da equipe para Camaçari, o equipamento poderá ser alugado por clubes, escolinhas de futebol e projetos sociais.

“A principal razão é logística. Queríamos trazer um centro de treinamento para mais perto da Fonte Nova e do aeroporto. Acreditamos que o CT Evaristo de Macedo terá uma vida após o novo CT, seja na forma de aluguel ou transação. Realizamos uma consulta e vimos que há uma demanda por tipo de infraestrutura como essa, seja para empresas, escolas técnicas ou igrejas”, explica o CEO do Bahia SAF, Raul Aguirre.

Aguirre também assegura que o projeto visa a preservação do meio ambiente. Entre as iniciativas planejadas estão a instalação de painéis fotovoltaicos, de um sistema de reaproveitamento de água da chuva e ações de reflorestamento urbano, incluindo plantio e replantio de mudas em praças da região. O objetivo é obter o selo LEED, considerado um dos principais selos ambientais do mundo.

Atualmente, o projeto está na fase de planejamento e licenciamento ambiental. Por estar próximo a uma área de proteção ambiental, a construção depende da concessão de três licenças pelo governo estadual. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve presente e assinou a primeira delas, que será publicada no Diário Oficial do Estado, nesta terça (21).

"Essa é a licença prévia, que será aplicada amanhã. Na quarta, o clube levará os documentos para a Secretaria do Meio Ambiente para obter licença de implantação. Pedirei pressa, dentro da tramitação, para que essa licença seja autorizada em até dois meses e possamos ter a ordem de serviço e a pedra fundamental. A última é a licença de operação, para quando o CT estiver pronto e o funcionamento seja autorizado. Farei o que for possível para que as obras começem ainda nesse ano", pontuou o governador.

“Este investimento reforça o nosso compromisso com o Bahia. Viemos para ficar, estamos avançando e o progresso do clube é evidente, inclusive no campo. Qualquer grande projeto precisa de 10 anos para amadurecer e o que fizemos até hoje mostra que vamos chegar muito longe”, finalizou Soriano.

Mais recentes

Imagem - Vitória anuncia rescisão de contrato com Romarinho

Vitória anuncia rescisão de contrato com Romarinho
Imagem - Bahia anuncia novo Centro de Treinamento na Via Metropolitana

Bahia anuncia novo Centro de Treinamento na Via Metropolitana
Imagem - Pantera, o gigante de voz calma: baiano de origem humilde vira sucesso no fisiculturismo e TikTok

Pantera, o gigante de voz calma: baiano de origem humilde vira sucesso no fisiculturismo e TikTok

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
01

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento
02

Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Imagem - Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos
03

Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil