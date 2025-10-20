CFA BAHIA

12 campos e hotel para atletas: veja como é o novo CT de R$ 300 milhões do Bahia

Localizado na Via Metropolitana, em Camaçari, o novo equipamento será entregue no final de 2027

Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:41

City Football Academy Bahia será entregue no final de 2027 Crédito: EC Bahia/Divulgação

O Bahia anunciou, na manhã desta segunda-feira (20), o seu novo Centro de Treinamento (CT), que será instalado na Via Metropolitana (BA-535), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Batizado de City Football Academy Bahia (CFA Bahia), o equipamento, que promete marcar uma nova era para o clube, será entregue no final de 2027.

O CT terá cerca de 20 mil m² de área construída, 560 mil m² de área total e contará com 12 campos de futebol, alojamento com 144 acomodações para as categorias de base, hotel para atletas, centro médico, centro administrativo e um miniestádio com capacidade para 1 mil pessoas, que receberá jogos do time feminino e das divisões de base.

Para o projeto, o Bahia buscou referências entre outros clubes do City Football Group (CFG). De acordo com o diretor do CFG, Ferran Soriano, a casa do Esquadrão será a segunda maior entre os clubes do grupo, estará conectado a outras oito academias operadas pelo CFG e poderá ser utilizado pelos outros clubes da rede.

“O CFA Bahia fará parte de uma rede mundial e que está em um patamar elevado em termos de tecnologia, metodologia e de profissionais. Será um centro de alta performance, comparado com os melhores do mundo onde atletas não terão desculpas para não estar no seu melhor nível”, afirmou.

Ainda segundo Soriano, o CT também é parte do projeto de captação de talentos na Bahia. O objetivo é que os jovens baianos não precisem sair do estado em busca de oportunidades para se tornar um atleta profissional.

"A história está cheia de grandes jogadores, que são baianos, mas que se cresceram em outros lugares do Brasil. Não queremos mais que isso aconteça. Queremos eles aqui, tendo a chance de se desenvolver em um ambiente de altíssimo nível. O CFA será o lugar onde os atletas do Bahia serão formados, não só de um ponto de vista técnico, mas também educacional”, disse.

A construção do CT custará R$ 300 milhões aos cofres tricolores. A nova casa do Esquadrão era um desejo antigo do grupo, que buscava um terreno mais próximo ao Aeroporto de Salvador e a Arena Fonte Nova. A expectativa é que o tempo do deslocamento para o aeroporto seja de 15 minutos. Para o estádio, o trajeto deve durar 45 minutos.

O tempo é consideravelmente menor do que é demando no percurso saindo da Cidade Tricolor, atual CT do Bahia, localizado em Dias D’Ávila. Atualmente, a viagem leva cerca de 40 minutos ao Aeroporto e 1h15 até a Arena Fonte Nova. Após a mudança da equipe para Camaçari, o equipamento poderá ser alugado por clubes, escolinhas de futebol e projetos sociais.

“A principal razão é logística. Queríamos trazer um centro de treinamento para mais perto da Fonte Nova e do aeroporto. Acreditamos que o CT Evaristo de Macedo terá uma vida após o novo CT, seja na forma de aluguel ou transação. Realizamos uma consulta e vimos que há uma demanda por tipo de infraestrutura como essa, seja para empresas, escolas técnicas ou igrejas”, explica o CEO do Bahia SAF, Raul Aguirre.

Aguirre também assegura que o projeto visa a preservação do meio ambiente. Entre as iniciativas planejadas estão a instalação de painéis fotovoltaicos, de um sistema de reaproveitamento de água da chuva e ações de reflorestamento urbano, incluindo plantio e replantio de mudas em praças da região. O objetivo é obter o selo LEED, considerado um dos principais selos ambientais do mundo.

Atualmente, o projeto está na fase de planejamento e licenciamento ambiental. Por estar próximo a uma área de proteção ambiental, a construção depende da concessão de três licenças pelo governo estadual. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve presente e assinou a primeira delas, que será publicada no Diário Oficial do Estado, nesta terça (21).

"Essa é a licença prévia, que será aplicada amanhã. Na quarta, o clube levará os documentos para a Secretaria do Meio Ambiente para obter licença de implantação. Pedirei pressa, dentro da tramitação, para que essa licença seja autorizada em até dois meses e possamos ter a ordem de serviço e a pedra fundamental. A última é a licença de operação, para quando o CT estiver pronto e o funcionamento seja autorizado. Farei o que for possível para que as obras começem ainda nesse ano", pontuou o governador.