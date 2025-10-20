CONHEÇA

Pantera, o gigante de voz calma: baiano de origem humilde vira sucesso no fisiculturismo e TikTok

Ex-feirante transformou treinos caseiros em carreira no fisiculturismo e influência digital

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:27

Pantera com a esposa e a filha e celebrando conquista Crédito: Reprodução

Rodrigo Pantera, baiano e fenômeno nas redes sociais, conquistou recentemente o título Overall e da categoria Classic Physique Open C na quinta edição do Mr. Olympia Brasil, garantindo o Pro Card, que o credencia a disputar torneios profissionais de fisiculturismo ao redor do mundo.

Nascido em Brejões, cidade de cerca de 12 mil habitantes no interior da Bahia, Pantera viveu até os 18 anos com os pais e sete irmãos, sendo quatro homens e três mulheres. Após a adolescência, foi para Minas Gerais, onde trabalhou por cerca de dois anos como repositor de mercado. Foi nesse período que começou a dar passos decisivos rumo ao fisiculturismo profissional.

Rodrigo Pantera 1 de 9

"Eu já saí da Bahia treinando, porque eu fazia em casa com os pesos de barro. Eu fui na intenção de ter uma condição […] Eu pensava em pagar uma academia, mas as condições não eram fáceis. Na época, pagar a mensalidade de R$ 30 da academia era difícil, porque na minha cidade é ruim de trabalho. Quem está no mercado, mas o salário não se aproxima do mínimo”, relembra Pantera em entrevista ao canal BB Info, no YouTube.

Durante esse período, o baiano conheceu um empresário de equipamentos de academia, que o apresentou a Tiago Toguro, influencer famoso pelo projeto Mansão Maromba, espaço em São Paulo que reúne criadores de conteúdo de fisiculturismo.

“Chegando lá, o Toguro começou a me gravar perguntando o que eu fazia e trabalhava há dois anos de carteira assinada. Então, ele me chama para ficar ‘você vai ficar aqui na Mansão. Não vai embora’. Ele ligou para o cara do mercado e avisou que eu ficaria”, contou Pantera.

Com voz calma, Pantera passou a conquistar seguidores mostrando treinos e alimentação de forma simples, sem contratos milionários com marcas de suplementos. Entre seus vídeos mais populares estão a compra de 15 kg de sobrecoxa de frango e a receita da “aveia gelada”, que acumulou mais de 1,2 milhão de curtidas. Ele também viralizou após negar um contrato milionário para fazer propaganda para jogos on-line do tipo "tigrinho".

♬ som original - pantera @rodriigopantera Pessoal… vocês sabem que aqui o treino é pesado, né? Mas até o Pantera precisa dar aquela pausa no meio. Não é só sede, é o corpo pedindo reforço mesmo. @poweradebrasil entra aqui ó, no momento certo, pra hidratar e ajudar na performance. Porque não é sobre parar… é sobre voltar mais forte. ? #PausaÉPower

“Não consegui me acostumar com essa quantidade de pessoas que me acompanham, que se inspiram em mim de alguma forma. Eu faço muita coisa. Sou influenciador, sou pai, marido, e agora se Deus quiser, vou ter minha academia também. Fico sem palavras porque não consigo ainda imaginar o quão longe estou chegando. Não quero voltar para quem eu era. Tenho medo, na verdade”, disse Pantera no sábado, em entrevista ao GE.com.

Atleta profissional

Atualmente, Rodrigo mora em São Paulo com a esposa e a filha, Gleyciane e Maitê, enquanto seus pais permanecem no interior da Bahia.

O Pro Card que Pantera conquistou é concedido pela Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness (IFBB), transformando-o em atleta profissional. Seu grande objetivo agora é disputar com o ídolo Ramon Dino no Mr. Olympia.

“A gente vai trabalhar ainda mais pesado e pegar a vaga para o Olympia competindo com o Ramon, se Deus quiser. Todo atleta tem o intuito de ganhar. Não estou falando que vou ganhar do Ramon, mas que posso competir com ele. A gente vai fazer uma disputa em que só o árbitro vai decidir quem que é o campeão. Mas sou muito fã do Ramon. Se Deus quiser, um dia vou estar do lado dele competindo naquele Olympia representando o Brasil como ele hoje representa”, afirmou.

@rodriigopantera Qual será o pantera móvel da família pantera ♬ som original - pantera