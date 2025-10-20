CONQUISTA

De feirante a atleta: baiano Rodrigo Pantera vence Olympia Brasil e se torna profissional

Com voz serena e jeito simples, Pantera tem se tornado um dos rostos mais populares do fisiculturismo no país

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:30

Rodrigo Pantera

De um povoado no interior da Bahia para o palco do Mr. Olympia Brasil. Rodrigo Pantera, como é conhecido nas redes sociais, conquistou o título da categoria amadora do Classic Physique Open C e o “Overall”, que reúne os vencedores de todas as subdivisões do campeonato. O feito, alcançado no último sábado (18), garantiu ao baiano o Pro Card, certificação que o credencia a disputar os principais torneios internacionais de fisiculturismo.

Com voz serena e jeito simples, Pantera tem se tornado um dos rostos mais populares do esporte no país. Seu sucesso começou longe dos palcos: foi nas redes sociais que o ex-feirante ganhou projeção, compartilhando treinos e refeições improvisadas, sem contratos milionários com marcas de suplementos. O influenciador, que soma quase seis milhões de seguidores no TikTok, ficou famoso por mostrar a realidade de quem busca um corpo saudável com poucos recursos.

Rodrigo Pantera 1 de 9

Um dos vídeos mais populares mostra o atleta comemorando a compra de 15 kg de sobrecoxa de frango, seis a mais que na última compra. Em outro, ensina a receita da “aveia gelada”, que ele descreve como “a refeição mais saborosa do dia”. A postagem ultrapassou 1,2 milhão de curtidas e rendeu comentários carinhosos sobre sua tranquilidade e humildade.

“Não consegui me acostumar com essa quantidade de pessoas que me acompanham, que se inspiram em mim de alguma forma. Eu faço muita coisa. Sou influenciador, sou pai, marido, e agora se Deus quiser, vou ter minha academia também. Fico sem palavras porque não consigo ainda imaginar o quão longe estou chegando. Não quero voltar para quem eu era. Tenho medo, na verdade”, disse Pantera em entrevista ao ge.com.

Natural do povoado KM100, em Brejões, interior baiano, Rodrigo trabalhou cinco anos como feirante, depois como pedreiro e repositor de mercado, até decidir se dedicar à musculação. “Levei cinco anos trabalhando na feira [...] depois decidi seguir a minha carreira, com fé e coragem.” Hoje, ele mora em São Paulo com a esposa e a filha.

O Pro Card conquistado por Pantera é o passaporte para o circuito profissional da Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness (IFBB), principal entidade da modalidade. Uma vez profissionalizado, o atleta não pode mais disputar torneios amadores.

Agora, o baiano tem um novo objetivo: competir com o ídolo Ramon Dino no palco do Mr. Olympia, o torneio mais prestigiado do mundo.Para garantir vaga na edição mundial do Olympia, Pantera precisará vencer dois campeonatos internacionais chancelados pela IFBB, regra que passou a valer recentemente.