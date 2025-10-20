Acesse sua conta
Vitória anuncia rescisão de contrato com Romarinho

Contratado em julho, atacante jogou cinco partidas e não balançou as redes

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:26

Romarinho pode fazer sua primeira partida pelo Vitória contra o Palmeiras
Romarinho pode fazer sua primeira partida pelo Vitória contra o Palmeiras Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória anunciou, nesta segunda-feira (20), que o atacante Romarinho, contratado em julho deste ano, não faz mais parte do elenco rubro-negro. O anúncio da rescisão de contrato com o jogador aconteceu através das redes sociais do Leão. Segundo o clube, o término do contrato se deu por “assunto de interesse pessoal do atleta”.

“Clube e jogador entraram em consenso sobre o término do contrato motivado por assunto de interesse pessoal do atleta. O Vitória agradece pelo profissionalismo e dedicação, e desejamos sucesso na sequência da sua carreira”, declarou o Vitória.

Aos 34 anos, Romarinho foi anunciado pelo clube rubro-negro no dia 18 de julho. Ele disputou cinco partidas e não chegou a balançar as redes. O atacante retornou ao futebol brasileiro após quase 11 anos atuando no Oriente Médio. Romarinho iniciou sua carreira no Bragantino até chegar ao Corinthians, onde ficou entre 2012 e 2014, conquistando títulos como a Libertadores e o Mundial de Clubes.

Depois de deixar o Timão, passou por clubes como Al-Jaish (Catar) e Al Jazira (Emirados Árabes). No futebol saudita, se destacou no Al Ittihad, onde ficou por seis temporadas, disputou 226 jogos, marcou 105 gols e deu 29 assistências. Em seguida, defendeu o Neom, também da Arábia Saudita, realizando oito jogos e anotando dez gols. Na última temporada, jogou pelo Al-Rayyan, do Catar, e disputou três partidas.

Tags:

Vitória

