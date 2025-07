CHAMOU A RESPONSA

Com a lendária 7 de Bebeto, Romarinho é apresentado pelo Vitória: 'Não tenho medo'

Atacante é apresentado no Vitória e assume papel de liderança logo na chegada ao Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de julho de 2025 às 14:55

Romarinho e Gustavo Vieira, executivo de futebol do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Sob grandes expectativas e vestindo a lendária camisa 7, que já foi de Bebeto, Romarinho foi oficialmente apresentado pelo Vitória neste sábado, 19 de julho. Até o momento, ele é a contratação de maior peso do clube na janela do segundo semestre. A escolha do número foi feita pelos próprios sócios-torcedores, que puderam votar entre as opções 7 e 90. Mais de cinco mil escolheram a 7. >

Ciente do papel de liderança que já assume no elenco, Romarinho chamou a responsabilidade logo nas primeiras palavras como jogador do Leão.>

"Estou pronto, não tenho medo da pressão. Obviamente, o grupo é bom. Eles precisam de mim e eu preciso deles. Podem esperar muita vontade. Se eu estiver bem fisicamente, vou entregar o meu melhor para a torcida e para o clube", afirmou o atacante em entrevista coletiva no Barradão.>

"O Vitória é um time grande. O Carille foi importante, me ligou, me deu esse empurrão. Agora é jogar e mostrar que posso fazer a diferença. Não sou salvador da pátria, mas sei que, juntos, vamos alcançar os objetivos", acrescentou.>

Romarinho no centro histórico de Salvador Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após quase 11 anos atuando no futebol do Oriente Médio, onde se tornou ídolo no Al-Ittihad, Romarinho está de volta ao Brasil. Por aqui, ganhou destaque no Corinthians e conquistou títulos importantes como o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Mundial. Apesar do currículo e do prestígio, parte da torcida demonstrou desconfiança em relação à sua contratação, principalmente por conta da idade. Aos 34 anos, o atacante respondeu com naturalidade.>

"Isso é normal no futebol brasileiro. Dou como exemplo o Hulk e o Thiago Silva, que estão bem fisicamente. Acredito na minha força, no meu potencial. Essa falta de ritmo pode atrapalhar um pouco no início, mas a idade não vejo como um problema", declarou.>

Romarinho chega à Toca do Leão em meio a uma fase complicada do time, que já acumula sete partidas sem marcar gols. É a pior seca ofensiva do Vitória em quase 50 anos. Com 237 gols marcados na carreira, ele é o jogador mais experiente e artilheiro do atual elenco, considerado o nome ideal para ajudar a equipe a superar esse momento.>

"Falei com o pessoal sobre essa situação, sete jogos sem gols. É uma fase e vai passar. Tenho certeza de que no próximo jogo a bola vai entrar. E eu vou ajudar. Não estou aqui como estrela, conto com a ajuda de todos", comentou.>

Porém, ao menos por enquanto, Romarinho contribuirá fora das quatro linhas. Sem disputar uma partida oficial há mais de quatro meses, ele ainda precisa retomar o ritmo de jogo. A expectativa é que esteja pronto para estrear no dia 3 de agosto, contra o Palmeiras, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.>