Com suspensão de Casemiro, Jean Lucas pode estrear pela Seleção contra a Bolívia

Ancelotti deve testar o meio-campista tricolor na última rodada das Eliminatórias

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:06

Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9)
Jean Lucas em treino da Seleção Crédito: Rafael Ribiro/CBF

Já garantido na Copa do Mundo de 2026, o Brasil venceu o Chile por 3 a 0 na última quinta-feira (3), no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O resultado e a boa atuação da equipe foram motivos de festa para os torcedores, embora a alegria não tenha sido completa para parte da torcida do Bahia. Isso porque, Jean Lucas foi cortado da partida pelo técnico Carlo Ancelotti.

A expectativa, no entanto, pode mudar no próximo compromisso da Seleção. Na terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), o Brasil enfrenta a Bolívia em El Alto, em jogo marcado pela altitude e pelo desgaste físico. Como Casemiro está suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Jean Lucas deve ter sua primeira oportunidade de atuar pela Seleção.

Ancelotti já sinalizou a intenção de utilizar o meio-campista do Bahia na partida. Há até a possibilidade de que ele comece entre os titulares, já que o Brasil entra em campo apenas para cumprir tabela, o que abre espaço para testes.

Contra o Chile, o treinador utilizou Andrey Santos no lugar de Casemiro, e há a chance de Jean Lucas disputar posição com Bruno Guimarães ou até compor um meio-campo com três volantes — cenário que justificaria também a convocação de Andreas Pereira, do Palmeiras, chamado de última hora após o corte do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro.

Após a folga desta sexta-feira (5), o elenco se reapresenta neste sábado (6) na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para iniciar a preparação para o duelo diante dos bolivianos.

Com 28 pontos, a Seleção ocupa a segunda colocação das Eliminatórias, dez atrás da líder Argentina e um à frente do Uruguai, terceiro colocado. O objetivo do Brasil na última rodada é assegurar a vice-liderança diante de uma Bolívia que soma 18 pontos, ocupa a oitava posição e ainda sonha com a sétima colocação — atualmente da Venezuela, com 19 pontos — que leva à repescagem para o Mundial.

