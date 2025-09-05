Acesse sua conta
Bahia elimina o Vitória e vai à decisão da Copa do Nordeste sub-20

O Esquadrãozinho venceu por 3x1, com dois gols de Roger e um de Kauê Fuquim; Lucas Lohan marcou para Leõezinhos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 18:17

Com dois gols marcados, Roger foi o grande nome da partida
Com dois gols marcados, Roger foi o grande nome da partida Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está na final da Copa do Nordeste Sub-20. Na tarde desta sexta-feira (5), no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, o Tricolor derrotou o Vitória por 3x1 na semifinal e garantiu presença na decisão do torneio. Roger, duas vezes, e Kauê Furquim, que chegou recentemente do Corinthians marcaram os gols do triunfo tricolor, enquanto Lucas Lohan descontou para o Rubro-Negro.

O clássico começou equilibrado até que, aos 26 minutos, Roger abriu o placar após receber de Dell e finalizar rasteiro da entrada da área. O Vitória, no entanto, respondeu rápido e, aos 34, Lucas Lohan aproveitou rebote do goleiro tricolor e apareceu na pequena area para empatar.

Na etapa final, o Bahia voltou a pressionar e conseguiu desempatar com Roger, aos 31 minutos, em finalização precisa no canto. Já nos acréscimos, Kauê recebeu pela esquerda, cortou para dentro e bateu de perna esquerda para sacramentar a classificação tricolor. 

Com o resultado, o Bahia garantiu vaga na grande decisão contra o Ceará, que superou o Fortaleza nos pênaltis na outra semifinal. As datas e locais da final ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Criada em 2001, a Copa do Nordeste Sub-20 teve sua primeira edição organizada pela Liga do Nordeste, em Pernambuco, com o Bahia campeão ao superar o Sport na final, repetindo o feito da equipe principal naquele mesmo ano. Desde 2015, o torneio passou a ser realizado pela CBF e o Vitória é de longe o maior campeão com seis títulos. O Fortaleza aparece na sequência, com duas conquistas. Já Sport, Coruripe e Náutico têm uma taça cada, assim como o Esquadrão.

