UMA MÃO NA TAÇA

Bahia finaliza preparação para confirmar o penta da Copa do Nordeste diante do Confiança

Após abrir vantagem história ao vencer o jogo de ida por 4x1, Esquadrão pode perder por até dois gols

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 15:29

Última sessão de treino do Bahia antes da decisão da Copa do Nordeste Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia encerrou, na manhã desta sexta-feira (5), no CT Evaristo de Macedo, a preparação para o jogo de volta da final da Copa do Nordeste, contra o Confiança, marcado para este sábado, às 17h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Depois de construir uma vantagem histórica com a goleada por 4x1 em Aracaju, o Tricolor está a um passo de conquistar o pentacampeonato regional.

No único e derradeiro trabalho antes da decisão, o elenco começou o dia assistindo a um vídeo com erros e acertos cometidos na primeira partida. Em seguida, os atletas que atuaram em Aracaju realizaram atividades regenerativas na academia, enquanto os demais foram a campo. Sob comando de Rogério Ceni, o grupo treinou construção de jogadas, passou por ajustes táticos e encerrou a manhã com exercícios de finalização para os atacantes.

Com a boa vantagem, o treinador deve novamente preservar parte dos principais nomes do elenco, como fez na ida. Além disso, segue tendo ausências importantes: Erick Pulga, Ademir, Caio Alexandre e Erick seguem em tratamento no departamento médico; Kanu faz transição física; Jean Lucas (Brasil) e Santiago Arias (Colômbia) estão servindo às suas seleções; e João Paulo, Luiz Gustavo e Mateo Sanabria não estão inscritos na competição.

Mas mesmo assim, a missão do Confiança é das mais difíceis. Para levar a decisão para os pênaltis, o time sergipano precisa vencer por três gols de diferença. Para ser campeão no tempo normal, o Dragão terá que construir um triunfo por quatro gols – algo nunca feito na história da competição em jogos de mata-mata.

A goleada do Bahia em Aracaju não foi apenas um grande passo rumo à taça, mas também um marco histórico. Em 22 edições da Copa do Nordeste, foi a primeira vez que uma equipe marcou quatro vezes em uma final, estabelecendo ainda a maior vitória em um jogo decisivo do torneio. Antes, apenas Vitória (1997), América-RN (1998), o próprio Bahia (2001 e 2002) e Ceará (2020) haviam balançado as redes três vezes em uma decisão.