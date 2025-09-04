RUMO AO PENTA

Mesmo com ampla vantagem, Ceni projeta Bahia ofensivo no jogo de volta da final da Copa do Nordeste

Esquadrão venceu o jogo de inda contra o Confiança por 4x1

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:28

Rogério Ceni em treino do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está com uma mão na sua quinta taça da Copa do Nordeste. Após golear o Confiança no jogo de ida por 4x1, abriu uma vantagem confortável para o jogo de volta. Mas, longe de achar a vantagem ruim e considerando o favoritismo diante de um adversário da Série C, com o Esquadrão atuando fora de casa e com um time quase reserva, a expectativa era de um duelo um pouco mais equilibrado, mas o placar mostra que a equipe sobrou na Arena Batistão.

“Não existe facilidade. O resultado foi elástico, mas o Confiança é um bom time. Ronaldo fez uma defesa importante, eles marcaram um gol, e eu acreditava que seria um jogo mais parelho. Talvez o placar tenha sido mais largo do que imaginávamos”, comentou o treinador após a partida.

Confiança 1x4 Bahia 1 de 6

Com o resultado, o Bahia pode até perder o confronto de volta, no próximo sábado (6), na Arena Fonte Nova, por até dois gols de diferença para ficar com a taça. Caso seja derrotado por três gols, a decisão vai para os pênaltis, e só uma derrota por quatro ou mais gols tira o título do Tricolor. Apesar da vantagem expressiva, Rogério Ceni garante que a equipe não entrará em campo para administrar o placar.

“Temos um jeito de jogar que é buscar a posse de bola e pressionar o adversário. É isso que vamos tentar fazer. Na Fonte Nova não dá para controlar o jogo, a torcida quer sempre um time ofensivo. Vamos montar uma equipe competitiva para buscar a vitória. O torcedor não vai aceitar uma postura reativa”, afirmou o técnico.

Ainda assim, pensando na sequência da temporada e no desgaste do elenco, Ceni pode dar novas oportunidades aos jovens da base. No primeiro duelo, Vitinho e Fredi começaram como titulares, enquanto, Zé Guilherme, Juninho e Sidney entraram no segundo tempo e corresponderam bem.

“Vou decidir se eles serão liberados para a final do sub-20 ou se seguem conosco. Sidney cumpriu bem seu papel, Juninho quase marcou, embora ainda precise de mais entrosamento. Zé Guilherme entrou bem, Iago também, sempre atacando os espaços. Fredi atuou como lateral e zagueiro, voltou de lesão e foi muito bem”, destacou o treinador.