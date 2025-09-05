COPA DO NORDESTE

Bahia x Confiança: saiba onde assistir, horário e escalações

Válida pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste, a partida será disputada neste sábado (6), às 17h30, Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:04

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Confiança decidem o título da Copa do Nordeste neste sábado (6), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Confiança ao vivo

A partida entre Bahia e Confiança terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT Nordeste, na TV fechada pela ESPN 4, no streaming pelo Disney+, além do Premiere, no sistema pay-per-view.

Bahia

O Bahia chega à final com ampla vantagem após vencer o jogo de ida por 4 a 1 no Batistão. O Tricolor pode até perder por até dois gols de diferença que garante o título. Sob o comando de Rogério Ceni, o time terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com 16 pontos, e eliminou Fortaleza (2 a 1) e Ceará (1 a 0) no mata-mata. O clube busca a quinta taça da Copa do Nordeste.

Confiança

O Confiança precisa de um verdadeiro milagre para ficar com o título. O Dragão terá de vencer por quatro gols de diferença para ser campeão no tempo normal, ou por três para levar a decisão para os pênaltis. A equipe sergipana chegou à final após avançar em quarto lugar no Grupo B, com 11 pontos, e eliminar Vitória e CSA, ambos por 1 a 0. Para este jogo, não há desfalques confirmados.

Prováveis escalações de Bahia x Confiança

Ronaldo; Fredi Lippert, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi; Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor e Vitinho; Cauly, Luciano Rodríguez e Willian José (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.

Confiança: Allan; Weriton, Valdo, Eduardo Moura e Airton; Renílson, Otavio e Vitinho; Ronald Camarão, Thiago Santos e Neto Oliveira. Técnico: Luizinho Vieira.

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Confiança

Campeonato: Copa do Nordeste 2025 – Final

Data: Sábado, 6 de setembro de 2025

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador – BA