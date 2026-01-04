Acesse sua conta
Bahia estreia na copinha com goleada em cima do Inter de Limeira

Maior competição de base do país reúne 128 times na fase de grupos

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:11

Estreia do Bahia na Copinha
Estreia do Bahia na Copinha Crédito: Reprodução/ Esporte Clube Bahia

O Bahia estreou com goleada na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, maior competição de futebol de base do Brasil. A vitória por 5 a 0 sobre o Inter de Limeira-SP pelo Grupo 9 teve hat-trick (três gols) do camisa 9 Juninho no segundo tempo, e João Andrade e Pedrinho balançaram a rede na etapa inicial.

A 56ª edição do torneio, aberta na sexta-feira (2), reúne 128 times, divididos em 34 chaves com quatro equipes, cujos atletas têm idades entre 16 e 21 anos. Os dois primeiros colocados em cada grupo avançam à fase mata-mata (oito jogos eliminatórios). A decisão do título ocorrera em 25 de janeiro - feriado municipal em homenagem à fundação de São Paulo - na Arena Pacaembu. As partidas da copinha têm transmissão ao vivo (on streaming) no canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no Youtube.

Bahia estreou na Copinha do goleada

Estreia do Bahia na Copinha por Rapha Marques
Estreia do Bahia na Copinha por Rapha Marques
Estreia do Bahia na Copinha por Rapha Marques
Estreia do Bahia na Copinha por Rapha Marques
Estreia do Bahia na Copinha por Reprodução/ Esporte Clube Bahia

Estreia do Bahia na Copinha por Rapha Marques

Outra equipe baiana que fez bonito na estreia hoje foi a do Atlético de Alagoinhas: ganhou por 2 a 0 do Santa Fé-SP. Já o Corinthians arrancou a vitória por 1 a 0 sobre o Trindade-GO, com gol do jogador Favela aos 36 minutos da segunda etapa. Parte dos 26 jogos da primeira rodada da Copinha programados para este sábado (3) serão concluídos ao fim da noite. Confira AQUI a programação.

O tradicional torneio que abre a temporada do futebol nacional é uma vitrine de talentos. Já despontaram nos gramados paulistas durante a Copinha estrelas como Raí (1993), Fred (2003) e Neymar (2009). Em 2022 foi a vez de Endrick – ex-Palmeiras e atualmente no Lyon (França) - se destacar e, ano passado, Breno Bidon (Corinthians) e Ryan Francisco (São Paulo) se sobressaíram na competição.

O atual campeão é o São Paulo, que detém cinco títulos, mesmo total de Fluminense e Internacional. No entanto, o maior vencedor da Copinha é o Corinthians, com 11 taças.

Confira outros resultados deste sábado (3)

Grupo 1 - Chapecoense-SC 3 x 2 Volta Redonda-RJ

Grupo 3 - Tanabi-SP 1 x 0 Sobradinho-DF e Goiás-GO 3 x 1 América-RN

Grupo 6 - Grêmio Prudent-SP 2 x 1 Carajás-PA

Grupo 8 - XV de Jaú-SP 2 x 1 Luverdense-MT

Grupo 9 - América-SP 0 x 0 -AL

Grupo 11 - Bandeirante-SP 0 x 0 Tuna Luso-PA e Santa Cruz-PE 1 x 3 Botafogo-SP

Grupo 12 - I9 FC-SP 0 x 3 Guanabara City-GO

Grupo 28 - Flamengo-SP 1 x 0 Rio Branco-ES e Vitória-BA 2 x 2 Capivariano-SP

Tags:

Bahia Copinha

