Bahia segue preparação para pegar o Cruzeiro; Chávez volta a treinar

O Bahia deu sequência à preparação para enfrentar o Cruzeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade do treino, realizado na manhã desta quarta-feira (7), foi o retorno de Chávez aos trabalhos. O lateral-esquerdo, que vinha na transição física depois de se recuperar de dores no tornozelo, participou de toda a atividade.



O dia começou no auditório do CT Evaristo de Macedo, onde os jogadores assistiram a vídeos com orientações sobre o adversário. Depois de pré-treino na academia, os atletas foram ao gramado.