Bahia fica no 0x0 e se complica no Brasileirão

Empate deixou o Bahia 14 pontos na portaria do Z4. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Mais uma vez a ineficiência do ataque tricolor atrapalhou o Bahia e decepcionou os mais de 43 mil torcedores que foram à Fonte Nova na noite deste sábado (22). A equipe comandada por Renato Paiva ficou no empate em 0x0 com o Corinthians e segue embolado na briga contra o rebaixamento. O tricolor chegou aos 14 pontos na Série A e segue com um jejum complicado de triunfos. Apenas um nos últimos 16 jogos.



A partida era a oportunidade do Bahia ultrapassar o próprio Corinthians na tabela, que segue com apenas dois pontos à frente do tricolor, agora com 16. A situação piora quando o torcedor olha para o retrovisor, já que três dos quatro times da zona de rebaixamento jogam neste domingo (23). A combinação de resultados pode colocar o tricolor no Z4, aumentando ainda mais a preocupação do torcedor.

O Goiás, com 12 pontos, abre a zona e ainda joga neste domingo (23) diante do Cruzeiro, fora de casa, e pode chegar a 15. O Coritiba, 18º, recebe o Fluminense em casa e está com 11 pontos, podendo empatar em pontuação com o tricolor. A vantagem do Bahia é no saldo de gols. Com o empate do América-MG diante do Flamengo, também neste sábado, o Vasco assumiu a lanterna temporariamente. O cruzmaltino, que tem 9 pontos, joga contra o Athletico-PR em casa.

Em campo, Paiva promoveu a estreia do lateral direito Gilberto. Contratado há quase duas semanas, o camisa 2 fez sua estreia neste sábado e substituiu Cicinho, questionado por parte da torcida tricolor. O lateral camisa 40 pintou em campo aos 32, no lugar do companheiro de lateral.

As mudanças no onze inicial seguiram com a mudança no esquema tático, que saiu do 4-3-3 usado contra o Athletico na última rodada, para um 4-4-2 dessa vez. O ponta Kayky lesionou o joelho e Rezende foi o escolhido para compor o meio-campo, deixando o ataque com a dupla Ademir e Everaldo. Mingotti, que não atuou no último jogo, substituiu Everaldo na segunda etapa.

A dinâmica de jogo do primeiro tempo se mostrou eficiente em criar oportunidades de ataque, mas ineficaz na conversão dessas chances em gol. As jogadas ofensivas se concentraram pelo lado direito do campo, com boa participação de Matheus Bahia e Cauly, que buscaram aproximação com tabelas. O camisa 8, aliás, foi quem deu as primeiras emoções do jogo, com duas finalizações nos oito primeiros minutos de jogo. As duas de fora da área não acertaram a meta de Cássio.

O outro meia, Thaciano, ocupava a faixa mais central do campo, muitas vezes ocupando o centro da área quando Everaldo se afastava do gol para receber a bol. Foi assim que Thaciano assustou a meta corinthiana com dois chutes na primeira etapa. As duas saíram após dominar e girar em cima dos marcadores. Mais uma vez as bolas saíram pela linha de fundo. A prova da ineficiência foi o número de bolas que chegaram, de fato, na meta adversária. Dos nove jogos, apenas uma acertou o gol.

O Corinthians respondia com jogadas que pouco assustaram a defesa tricolor. As bolas longas buscavam o centroavante Yuri Alberto e o meia Renato Augusto. Mas não surtiram efeito e o time só finalizou uma vez em direção ao gol, que foi para fora.

Segundo tempo abaixo

Assim como a torcida viu diante do Grêmio, o segundo tempo do time foi bem abaixo do esperado e do que foi visto nos 45 minutos iniciais. O time deixou de pressionar com a linha alta e as jogadas pelas laterais foram bem menos frequentes. Tanto que a primeira finalização perigosa do Bahia saiu apenas aos 19 minutos, com Everaldo pegando a bola na sobra do escanteio. De perna esquerda, o camisa 9 chutou forte, mas desviou na marcação e saiu pela linha de fundo. Pouco tempo depois, foi substituído por Mingotti.

Do outro lado, o Corinthians também não cresceu na partida a ponto de encurralar os comandados de Paiva. O meia Rojas, que correu bastante na primeira etapa, saiu para Guilherme Biro, que não deu a mesma dinâmica. As saídas de Renato Augusto e dos laterais Fagner e Fábio Santos também deram menos ímpeto ao Corinthians. O jogo ficou morno, sem grandes chances dos dois lados.