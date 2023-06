Com retorno de André, Bahia se reapresenta de olho no Cruzeiro

Após ganhar um dia de folga, o elenco do Bahia se reapresentou nesta terça-feira (6), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para enfrentar o Cruzeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob comando do técnico Renato Paiva, os jogadores fizeram exercícios técnicos e táticos em campo reduzido.



A novidade do dia foi a presença do lateral-direito André. O jogador retornou ao clube após disputar o Mundial Sub-20, na Argentina, com a Seleção Brasileira.