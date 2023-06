Com dois reforços, Vitória terá novo ataque contra o Ituano

. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória terá o reforço de dois atacantes e nova formação ofensiva contra o Ituano. Titulares na Série B do Brasileiro, Zé Hugo e Osvaldo estão à disposição para o jogo das 21h30 de sexta-feira (2), no Barradão, pela 10ª rodada. Com eles, o Leão vai brigar para se manter na liderança da competição.



Com 19 pontos, o time baiano tem os outros três integrantes do G4 na cola. Novorizontino, Vila Nova e Criciúma, segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente, somam 17 pontos cada.

Zé Hugo está recuperado da inflamação no dente que o tirou dos últimos dois jogos, contra CRB e Avaí. Titular nas sete rodadas iniciais da Série B, ele deve retomar a vaga no ataque, preenchida por Rafinha em ambas as partidas. Válvula de escape de velocidade para o Vitória pelo lado esquerdo do campo, Zé Hugo, 23 anos, tem dois gols marcados na competição.

Rafinha, inclusive, já não faz mais parte do elenco. O Vitória anunciou no início da tarde desta quarta-feira (31) a rescisão amigável de contrato com o jogador, que vai se transferir para outro clube.

Osvaldo tem retorno certo. Garçom do time, com seis assistências, e principal destaque rubro-negro na Série B, o atacante de 36 anos é um dos líderes do elenco e só não enfrentou o Avaí porque apresentou um desgaste físico provocado pelos oito jogos como titular que fez em sequência.

No empate em 1x1 com o Avaí, a ponta direita foi feita por outro veterano. Wellington Nem, 31 anos, se destacou e assinou o único gol rubro-negro no jogo. É possível que ele seja mantido no time, já que há uma lacuna na posição mais avançada do meio-campo. A função de armador do time pode ser desempenhada por ele ou pelo próprio Osvaldo, que já jogou assim em outras oportunidades.

A camisa 10 rubro-negra é de Giovanni Augusto, mas ele já não a usa há quatro jogos. O meia até está recuperado da lesão na panturrilha e iniciou essa semana atividades em campo, mas ainda não está liberado para jogar. Escalado como titular em duas partidas, Thiago Lopes não agradou e perdeu espaço. Gegê e Diego Torres também são opção, mas nunca apareceram no onze inicial na Série B. Matheusinho, contundido no joelho, está fora.

No jogo contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, o técnico Léo Condé abriu mão dessa posição e optou por escalar o time com três zagueiros, tendo apenas os volantes Marco Antônio e Rodrigo Andrade no meio-campo. Diante do Ituano, a tendência é que o técnico volte para o esquema tático anterior, sacando um dos zagueiros. João Victor deve ficar como opção no banco.