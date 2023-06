Rafinha dá adeus ao Vitória; destino provável é o 'novo rico' da Série C

. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Rafinha não é mais jogador do Vitória. O clube anunciou nesta quarta-feira (31) que o contrato do jogador de 30 anos foi rescindido de forma amigável após ele receber uma “proposta irrecusável”. O CORREIO apurou que o destino do atacante é o América-RN.



Pode parecer estranho que um time da Série C do Brasileirão se enquadre no perfil de fazer uma proposta irrecusável, mas tem uma explicação: no início do mês, o América aprovou a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e consequente venda de 80% das ações para um grupo que pretende investir R$ 174 milhões no futebol nos próximos cinco anos. Ainda faltam os trâmites legais para oficialização da SAF, mas novos contratados começaram a chegar nesta semana.

“O Vitória deseja sucesso a Rafinha no seu futuro clube e deixa as portas abertas ao excelente atleta e corretíssimo profissional”, afirmou a diretoria rubro-negra em trecho da nota divulgada.

Destaque durante a Série C no ano passado, Rafinha foi peça importante no acesso à segunda divisão. Ele disputou 18 jogos na competição e foi o artilheiro do Leão com oito gols, marca que também fez dele o artilheiro do clube em 2022. No entanto, perdeu espaço na Toca na atual temporada. Foi titular em 10 das 20 partidas que jogou e marcou três gols. No total, a passagem do atleta teve 38 jogos, 11 gols e o acesso à Série B.

“Fala, nação. Passando para agradecer a vocês pelo carinho. Esse tempo que a gente esteve junto foi de muita loucura, a gente passou muitas coisas. Conseguimos um feito extraordinário que foi a volta para a Série B. Hoje estou me despedindo, claro, com o coração partido, mas minha gratidão fica aqui eterna, feliz em fazer parte dessa história. Claro que virei mais um colossal, honrado em vestir esse manto. Infelizmente estou indo, mas fica aqui meu agradecimento a todos. Grande abraço, fiquem com Deus e estamos juntos”, afirmou Rafinha, após definir a saída. Ele nem treinou hoje e já se despediu do elenco.

No América, Rafinha vai reencontrar o lateral esquerdo João Lucas, que passou pelo Vitória no início do ano e foi anunciado pela equipe potiguar na semana passada. O time é o lanterna da Série C, com dois pontos após cinco rodadas.

Confira a nota oficial divulgada pelo Vitória:O Esporte Clube Vitória comunica a rescisão de contrato amigável com o atacante Rafinha, que recebeu uma proposta irrecusável e vai se transferir de clube. A direção rubro-negra agradece imensamente ao profissionalismo e dedicação de Rafinha durante o período que vestiu o manto. Rafinha foi um jogador decisivo no acesso do clube da Série C para a Série B no ano passado e na temporada atual buscava seu espaço na equipe comandada pelo técnico Léo Condé.

O atleta de 30 anos de idade jogou 18 partidas e marcou oito gols na temporada de 2022 e na atual participou de 20 jogos, marcou três gols e deu uma assistência.