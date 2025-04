economia

5 dicas para reduzir a ansiedade e ter sucesso no networking

Atitudes simples ajudam a construir relações genuínas, autênticas e colaborativas

Publicado em 9 de abril de 2025 às 18:09

O networking é essencial para a construção de uma carreira sólida Crédito: Imagem: Jacob Lund | Shutterstock

Em um mundo cada vez mais acelerado e cheio de desafios, onde as transformações sociais e tecnológicas ocorrem em ritmo vertiginoso, o networking se consolidou como uma habilidade essencial para o sucesso, tanto no campo profissional quanto pessoal. No entanto, em meio a essa constante mudança, a ansiedade se tornou uma realidade cada vez mais presente no cotidiano de muitas pessoas. >

A recente pesquisa da CAUSE, em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEIA e o aplicativo PiniOn, revelou que a palavra “ansiedade” foi eleita a palavra do ano de 2024 por 22% dos brasileiros. Além de um reflexo da sobrecarga emocional gerada por esse cenário dinâmico, é um alerta sobre como estamos lidando com a pressão para nos conectar, ser produtivos e alcançar resultados. >

É inegável que, em meio a tantas demandas e a uma pressão constante para estarmos sempre em movimento, as relações humanas, que deveriam ser uma fonte de apoio, acabam se tornando mais uma fonte de estresse. O networking , embora essencial para a construção de uma carreira sólida, pode gerar, para muitas pessoas, um aumento da ansiedade. >

Esse processo, muitas vezes, é encarado como uma obrigação, um jogo de fachada no qual precisamos estar sempre bem, sempre prontos para conquistar novas conexões e apresentar nossos melhores resultados. No entanto, é possível, sim, transformar o networking em uma ferramenta para superar a ansiedade e fortalecer nossa saúde mental no processo. >

Networking: a construção de relações genuínas

A principal mudança que proponho é como encaramos o networking . Ao invés de vê-lo como uma corrida frenética para fazer negócios ou estabelecer contatos superficiais, deveria ser encarado como um espaço para construir relações genuínas, autênticas e colaborativas. >

Se adotarmos essa mentalidade, podemos reduzir a pressão sobre nós mesmos e criar um ambiente de troca no qual as conexões não são feitas apenas com o objetivo de avançar profissionalmente, mas para realmente apoiar e ser apoiado. Digo isso com base na experiência que tenho: desde o início de minha jornada, aprendi que a verdadeira chave para o sucesso no networking é a confiança colaborativa. >

Trata-se de investir no outro, oferecer ajuda e, consequentemente, criar um ciclo de reciprocidade. Esse ciclo não só beneficia a carreira profissional , mas também diminui a ansiedade, pois se transforma em uma relação de apoio mútuo. >

Portanto, quero compartilhar 5 dicas práticas que, além de fortalecerem o networking , ajudam a lidar com a ansiedade nas interações profissionais: >

1. Busque grupos de networking intencional, com metodologia e foco na troca genuína

Participar de grupos, especialmente os presenciais, com estrutura clara e propósito definido é uma excelente forma de construir conexões reais. O chamado networking intencional se baseia em ambientes acolhedores onde as pessoas compartilham objetivos, aprendem juntas e se apoiam mutuamente. >

Quando há uma metodologia envolvida, o desenvolvimento de habilidades e a troca de experiências são mais eficazes e a ansiedade tende a diminuir. Todos sabem por que estão ali e como podem contribuir e receber apoio. Esses grupos oferecem segurança, constância e espaço para cada participante praticar sua comunicação com liberdade e confiança. >

2. Saia da zona de conforto e busque novas conexões

Uma das principais causas da ansiedade no networking é o medo de se expor a novas situações. Contudo, é fundamental entender que, para criar uma rede sólida de contatos, é necessário sair da zona de conforto. Não se trata de pressionar-se para conseguir algo de imediato, mas de desenvolver uma atitude aberta e empática. Dedique tempo para interagir com pessoas novas e ofereça ajuda. Isso pode aliviar a ansiedade, pois cria um ambiente mais relaxado e menos focado no “ter que fazer algo”. >

3. Nunca é tarde para começar a construir sua rede

O ritmo frenético do dia a dia pode nos levar a pensar que nunca temos tempo para fazer networking . Porém, ele não exige grandes esforços ou horas de trabalho intenso. Basta um pequeno gesto, um simples contato, uma conversa por vez. A construção de uma rede sólida não precisa acontecer de uma só vez. Quando você começa com passos pequenos e vai construindo sua rede de maneira tranquila, as pressões diminuem. >

4. Cultive simpatia e uma postura acessível

A simpatia é uma habilidade que pode ajudar significativamente a reduzir a ansiedade nas interações. Ser acessível, receptivo e mostrar que está disposto a ouvir pode fazer toda a diferença, especialmente quando o primeiro contato é feito em situações de tensão ou pressão. Participar de eventos de networking ou grupos de empreendedores é uma ótima maneira de desenvolver essa habilidade de forma natural, sem sobrecarregar a mente com expectativas. >

5. Aprenda a ouvir mais do que falar

Muitas vezes, o desejo de ser bem-sucedido em um evento de networking nos faz querer falar demais, o que pode aumentar a ansiedade. No entanto, a verdadeira chave para uma interação produtiva está em saber ouvir. Quando você ouve ativamente o que o outro tem a dizer, o ambiente se torna mais confortável, e a pressão diminui. >

No BNI ( Business Network International ), organização global de networking empresarial, incentivamos essa prática, pois sabemos que ouvir e compartilhar recursos, sejam eles materiais ou imateriais, gera uma troca muito mais rica e relaxada. >

Conexões reais transformam

Em minha jornada no mundo do networking , tenho aprendido que o verdadeiro valor dessa prática está na construção de relações autênticas e no fortalecimento de um ciclo de colaboração. Não se trata de uma troca impessoal, mas de uma via de mão dupla, onde todos se ajudam a alcançar seus objetivos. >

A filosofia “Givers Gain” nos ensina que, ao ajudar o outro, estamos também criando um ambiente favorável à reciprocidade, que traz benefícios para todos os envolvidos. Além de ser uma poderosa ferramenta de sucesso profissional, o networking, quando praticado com empatia e foco na construção de relações genuínas, pode ser um alicerce para a saúde mental e emocional. >

No final, são as conexões humanas reais que nos ajudam a superar a ansiedade e a prosperar em um mundo cada vez mais imprevisível. Portanto, ao construir sua rede em 2025, lembre-se de que o networking é, acima de tudo, uma oportunidade para apoiar, ouvir e se conectar de maneira verdadeira, sem pressões externas. >

Por Mara Leme Martins >