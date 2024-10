Edicase Brasil

6 dicas para lidar com as emoções no início da carreira

Veja como desenvolver o letramento emocional para enfrentar os desafios do mercado de trabalho

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 18:35

Letramento emocional é essencial para os jovens garantirem sucesso e equilíbrio na vida profissional Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

No Brasil, mais de 10 milhões de jovens, entre 15 e 29 anos, não estudam nem trabalham, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para muitos, o caminho para o mercado de trabalho é marcado por ansiedade e pressão, o que pode dificultar ainda mais essa transição.

Nesse cenário, o letramento emocional – a habilidade de reconhecer, entender e gerenciar emoções –tornou-se uma ferramenta essencial. Mas como desenvolvê-lo para garantir sucesso e equilíbrio na vida profissional? Isso é o que os especialistas explicam a seguir. Confira!

1. Conheça as suas emoções

O autoconhecimento é o ponto de partida. Saber identificar o que desperta ansiedade ou estresse permite que você controle suas reações em momentos de pressão. “Quando os jovens entendem suas próprias emoções, eles conseguem lidar melhor com situações difíceis no trabalho”, explica Wandreza Bayona, especialista em Responsabilidade Social Corporativa, com foco em desenvolvimento e implantação de programas para jovens.

Como aplicar?

Pratique a reflexão diária sobre seus sentimentos e identifique padrões que podem afetar seu desempenho;

Utilize ferramentas como diários emocionais ou aplicativos de autoconhecimento para monitorar suas reações ao longo do tempo.

2. Aprenda a regular as emoções

Saber controlar emoções em situações estressantes é uma habilidade crucial no mercado de trabalho. “Técnicas simples como respiração profunda e mindfulness podem ajudar a manter a calma em momentos de alta pressão”, afirma Ariádny Abbud, psicóloga do Instituto de Neuropsicologia e Psicologia Infantil (INPI).

Como aplicar?

Ao sentir o estresse aumentar, experimente a respiração profunda: inspire por quatro segundos, segure por quatro e solte em quatro;

Incorpore pausas estratégicas durante seu dia para descomprimir e reorganizar os pensamentos.

3. Desenvolva a resiliência

A resiliência – a capacidade de se recuperar de dificuldades – é fundamental para prosperar em um ambiente corporativo desafiador. “Saber aprender com os erros e se adaptar rapidamente faz a diferença na construção de uma carreira de sucesso”, afirma Wandreza Bayona.

Como aplicar?

Ao enfrentar um obstáculo ou falha, reflita sobre o que pode ser aprendido e veja o erro como uma oportunidade de crescimento;

Celebre pequenas vitórias que mostram seu progresso, mesmo que seja apenas a forma como você lidou com uma situação difícil.

A empatia facilita a comunicação e reduz os conflitos no trabalho Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

4. Desenvolva a empatia

No trabalho, a empatia facilita a comunicação e reduz conflitos. “Jovens que conseguem se colocar no lugar dos colegas criam um ambiente mais colaborativo e saudável”, reforça Ariádny Abbud.

Como aplicar?

Ouça ativamente seus colegas e tente entender suas perspectivas antes de responder;

Em situações de conflito, pergunte-se: “como eu me sentiria se estivesse no lugar dessa pessoa?”.

5. Adapte-se às mudanças

O mercado de trabalho está em constante transformação, e a capacidade de se adaptar emocionalmente a essas mudanças pode ser um diferencial competitivo. “Jovens flexíveis e que mantêm o equilíbrio emocional tendem a se destacar”, observa Wandreza Bayona.

Como aplicar?

Aceite que mudanças são inevitáveis e tente encará-las como oportunidades, não ameaças;

Quando uma situação nova surgir, reflita sobre quais habilidades você pode desenvolver para se adaptar melhor.

6. Comunique-se de forma eficaz

Uma boa comunicação é uma habilidade essencial no mercado de trabalho. “A clareza na comunicação emocional fortalece relações e facilita a resolução de problemas”, aponta Ariádny Abbud.

Como aplicar?

Quando se sentir desconfortável ou inseguro em uma situação, expresse-se de maneira clara e assertiva, sem deixar de lado o respeito;

Pratique a escuta ativa para entender melhor os outros e responder de forma equilibrada.