SUSTENTABILIDADE

Acelen consolida operação e avança com ESG no setor de energia

Relatório indica avanções em eficiência operacional, redução de impactos ambientais e promoção da transformação social

Donaldson Gomes

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:23

Acelen opera a Refinaria de Mataripe há menos de quatro anos Crédito: Divulgação

A Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital, acaba de divulgar seu Relatório de Sustentabilidade 2024, com dados que comprovam os avanços de uma companhia jovem que, em menos de quatro anos na Bahia, tem promovido uma transformação relevante no setor. A gestão da Refinaria de Mataripe — focada em segurança, eficiência, inovação e impacto positivo — tem gerado conquistas importantes nas frentes ambiental, social e de governança (ESG).

O relatório, elaborado conforme os padrões internacionais Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (Ipieca), apresenta resultados sólidos. Entre os destaques estão a redução de 24% dos custos totais em relação a 2022, e de 15% na comparação com 2023. O custo operacional unitário também caiu 18% nos últimos dois anos, evidenciando ganhos de eficiência energética e ambiental. E, mesmo com alta nos custos da matéria-prima, a companhia alcançou EBITDA (indicador financeiro que mede o desempenho operacional) recorde, de US$ 450 milhões.

Com mais de R$ 3 bilhões investidos desde 2021, a modernização da Refinaria de Mataripe vem acompanhada de uma transformação digital, com projetos de automação e tecnologia que já resultaram em uma economia estimada de R$ 121 milhões. A empresa implantou o Centro Integrado de Manutenção (CIM), que monitora mais de 700 equipamentos em tempo real, e adotou inspeções com drones, escaneamento 3D e sistemas inteligentes de detecção de vazamentos.

Na operação, entre os principais resultados obtidos, destaca-se o aumento da produção de derivados médios (como diesel S-10, diesel S-500, MGO e QAV) que responderam por 40,5% do volume total produzido em 2024, frente a 34,0% em 2022. Com papel estratégico para importantes setores da indústria nacional, esses produtos possuem maior valor agregado em comparação a derivados mais pesados, como óleo combustível e asfalto, refletindo a busca por maior eficiência e rentabilidade na produção.

No ano passado, também começou a parceria da Acelen com a Bunker One para abastecimento de navios no país, atendendo clientes do Maranhão, Rio de Janeiro e Bahia. A Refinaria de Mataripe é a maior produtora nacional de bunker, combustível marítimo utilizado pelas embarcações, e a Bunker One é líder na comercialização desse produto.

Um dos principais marcos de 2024 foi a conclusão da primeira fase do projeto de modernização do Temadre, terminal marítimo responsável pelo recebimento de cargas de petróleo e pela distribuição de produtos para os mercados interno e externo. Após mais de duas décadas, foi realizada a dragagem do canal, uma intervenção que aumentou significativamente a segurança da navegação e viabilizou a atracação de navios de grande porte, como os do tipo SuezMax. Com isso, tornou-se possível transportar volumes maiores, com expressiva redução nos custos logísticos.

O impacto ambiental da operação também foi reduzido, com destaque para 79% de redução nas emissões de enxofre, em relação a 2023; 20% de redução na queima de gases no flare, em relação a 2023; 11% de economia no consumo de água, em relação a 2023; e 90% dos resíduos operacionais destinados para reaproveitamento ou reciclagem.

No campo social, os avanços também foram expressivos. Entre 2023 e 2024, a Acelen reduziu significativamente a taxa de frequência de acidentes reportáveis, resultado direto dos treinamentos e da promoção contínua de uma cultura de prevenção de riscos e cuidado com as pessoas. Desde 2022, investiu R$ 9,8 milhões em projetos sociais, beneficiando 52 comunidades e 2,8 mil pessoas diretamente. A companhia também realizou mais de 95 mil horas de treinamento e consolidou a presença feminina: 27% do quadro de colaboradores são mulheres, com 24% de representatividade em cargos de liderança.

“Estamos vivendo uma mudança de paradigma no setor de energia. Atualmente, a sustentabilidade é um tema que ocupa o centro da estratégia dos negócios. Nosso relatório de 2024 mostra o quanto a Acelen está comprometida em construir uma operação segura, eficiente, limpa e inclusiva, com impacto social real e mensurável, além de ações concretas voltadas à redução do impacto ambiental”, afirma Marcelo Lyra, VP de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen.