Equinox EV: Chevrolet amplia seu portfólio de elétricos premium

SUV terá comercialização em concessionárias selecionadas e pode até ser assinado

Antônio Meira Jr.

De Indaiatuba, SP* Publicado em 21 de outubro de 2024 às 14:00

Maior que o BMW iX1 e Volvo XC40, o Equinox EV quer disputar com os rivais do mercado premium Crédito: Divulgação

Depois de muita empolgação, muitos fabricantes já entenderam que a eletrificação não será inserida na mesma velocidade que foi planejada há alguns anos. Diversos motivos contribuíram para esse novo cenário, como a adaptação do consumidor, a rede de recarga e a redução dos incentivos ficais em alguns mercados.

No entanto, o processo avança. A Chevrolet, por exemplo, está focando em modelos topo de gama em sua nova fase de elétricos no país. Após apresentar o Blazer EV, que custa R$ 479 mil, está lançando o Equinox EV, que custa R$ 419 mil. Ambos utilizam uma plataforma moderna (Ultium), têm construção aprimorada e até a comercialização é especial.

Com mais de 600 concessionárias no Brasil, a Chevrolet iniciou um projeto de especializar algumas lojas para oferecer um atendimento premium. Dessa forma, apenas 31 foram selecionadas inicialmente para isso. Na Bahia, a Grande Bahia, em Salvador, e a Topvel, em Vitória da Conquista, foram as primeiras nomeadas.

Ao chegar nessas concessionárias, o cliente vai encontrar dois veículos da Chevrolet que remetem ao passado luxuoso da marca. Desde Opala e Omega, por exemplo, quando a sofisticação era um dos principais pilares do fabricante no país.

No caso do Equinox EV, a configuração que chega ao mercado nacional utiliza dois motores, um em cada eixo. Essa opção torna o crossover um veículo de tração integral e é um dos seus trunfos. A explicação é simples: os elétricos possuem um torque quase instantâneo - quase porque é necessário esperar com que a pressão no acelerador chegue aos motores e deles para as rodas - e ter força nos dois eixos equaliza melhor a tração, promovendo mais controle do veículo.

Para completar esse conjunto, os dois propulsores entregam juntos 292 cv de potência e 46 kgfm de torque. O resultado prático é uma aceleração de zero a 100 km/h em apenas 5,8s e retomada de 80 a 120 km/h em 4,8 segundos. A bateria de 85 kWh oferece autonomia de 443 quilômetros conforme o ciclo do Inmetro e a sua velocidade de recarregamento é de até 22 kW (AC) e 150 kW (DC), cerca de 3,5 vezes mais eficiente na comparação com outros modelos.

FACILITANDO ROTINAS

Na linha de elevar a percepção de qualidade superior do Equinox, a Chevrolet agregou algumas tecnologias, como a climatização adaptativa da cabine. O ambiente pode ser pré-ajustado por dia e horário de acordo com a rotina do usuário, que vai notar que a temperatura do ar-condicionado, volante e bancos se ajusta automaticamente conforme o clima externo.

Outra inovação é o fato desse crossover ser totalmente conectado. Ou seja, não requer um smartphone para projetar aplicativos e mapas online, por exemplo. Utiliza exclusivamente o sistema Google built-in com navegação integrada específica para EVs, indicando inclusive a autonomia do veículo no destino e possíveis pontos de recarga.

Essas informações são mostradas na tela da central multimídia, que tem 17,7 polegadas e compõe o cockpit virtual, juntamente com o quadro de instrumentos de 11 pol. O pacote de conectividade conta ainda com Wi-Fi nativo, serviços de proteção e telemetria do OnStar, aplicativo para comandar funções do Equinox à distância e atualização remota de sistemas eletrônicos.

A depender do carregador, é possível somar 130 km de autonomia em aproximadamente 10 minutos Crédito: Divulgação

DISPUTA COM OS PREMIUM

Os dois novos EVs da Chevrolet, Blazer e Equinox, possuem atributos - e preços - de veículos premium. Se a empresa conseguir implementar corretamente a comercialização, irá disputar bem com rivais como BMW e Volvo.

Ambos estão em pré-venda, com entregas na sequência, inclusive para os planos de assinatura da GM Fleet. Por esse programa de locação que inclui manutenção, seguro e impostos, o Equinox custa a partir de R$ 11.649 por mês e o Blazer, R$ 13.299.