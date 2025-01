BARRADO AO VOLANTE

Por que o presidente Trump é proibido de dirigir nos Estados Unidos?

Fã de carros de luxo, presidente americano é proibido de sentar atrás do volante de qualquer carro

Antônio Meira Jr.

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 10:40

Por que o presidente Trump é proibido de dirigir nos Estados Unidos? Crédito: Reprodução

Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é bilionário e fã de automóveis. No entanto, desde que assumiu pela primeira vez a presidência dos Estados Unidos, ele está proibido de dirigir pelo resto da vida. É uma norma de segurança do serviço secreto americano, que vale mesmo após o fim do mandato.

Além dele, ex-presidentes ainda vivos como Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama podem sentar em qualquer assento do carro, menos atrás do volante. Todos os chefes e ex-chefes do principal cargo executivo dos EUA precisam ser conduzidos por agentes federais treinados em manobras de evasão que assumam o volante.

O último presidente a conduzir em estradas públicas foi Lyndon Johnson, democrata que governou os norte-americanos entre 1963 e 1969, sucedendo John Kennedy. E foi justamente por causa de Kennedy, assassinado a bordo de um Lincoln Continental 1961, em 1963, que a norma que proíbe a condução foi promulgada.

Dessa forma, quando reassumir a presidência em 20 de janeiro, Trump terá que se acostumar com a limusine presidencial, o Cadillac One, apelidado como “The Beast”, ou A Fera, em português. Produzido pela General Motors, proprietária da marca Cadillac, o modelo é uma fortaleza sobre rodas.

Como é o Cadilac One

O modelo é uma combinação de luxo - pois é um Cadillac, divisão de veículos premium da GM -com a robusta estrutura de um caminhão GMC Topkick. Essa plataforma robusta é necessária para suportar a blindagem pesada, outros equipamentos de segurança e diversos aparatos tecnológicos.

A propulsão é garantida por um motor Duramax V8 de 6.5 litros a diesel. Ele garante que o carro de oito toneladas, cerca de oito vezes o peso de uma Fiat Strada, acelere de zero a 100 km/h em 15 segundos e atinja a velocidade máxima de 100 km/h.

Graças aos reforços, o Cadillac One pode resistir a diversos ataques. O piso, por exemplo, é reforçado com uma placa de aço de 13 centímetros de espessura, protegendo contra minas terrestres. Já o chassi é construído com um “sanduíche” de lâminas de aço, alumínio, titânio e cerâmica, capaz de resistir a projéteis de diversas armas de fogo.

As portas são reforçadas com 20 cm de espessura e pesam tanto quanto as de um Boeing 757, criando uma barreira que impede ataques químicos quando fechadas hermeticamente, enquanto um sistema de filtragem de ar protege contra gases tóxicos.

Na parte traseira, a limusine é equipada com um sistema de combate a incêndio, tanques de oxigênio e bolsas de sangue compatíveis com o tipo sanguíneo do presidente para garantir transfusões em caso de emergência.

Jeitinho americano

Mesmo proibidos, os presidentes conseguem algumas brechas. O atual, Joe Biden, por exemplo, fez isso algumas vezes. Em 2021, por exemplo, quando visitou uma fábrica da Ford em Michigan, ele testou uma picape elétrica, a F-150 Lightning. Foi uma forma de Biden chamar a atenção para veículos elétricos, uma das bandeiras do seu governo.

Outra brecha é guiar em propriedades particulares, como fazia Ronald Reagan. Na fazenda, ele aproveitava para guiar seus Jeep, um CJ-6 (1963) e um Scrambler (1983). Bill Clinton se contentava em dirigir carrinhos de golfe.