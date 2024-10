AUTOS

Volkswagen faz festival em Salvador e tem atrações além dos carros

No Centro de Convenções de Salvador, empresa oferece experiências para toda a família

Antônio Meira Jr.

Publicado em 26 de outubro de 2024 às 10:00

A linha 2025 da Amarok V6 é uma das atrações do evento e poderá ser testada em uma plataforma de aço Crédito: Divulgação

Neste sábado e domingo, o Volks Festival chega a sua quarta etapa, depois de passar pelas cidades de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. O evento tem ofertas exclusivas para a compra de carros zero-quilômetro, experiências para toda a família e test-drive de toda a linha.

A marca alemã se instalou em um espaço de 15 mil m² no Centro de Convenções Salvador, com mais de 3 mil m² apenas na área de experimentação dos carros. Assim, os veículos poderão ser testados em modalidades diferentes, de acordo com o foco de cada um.

A capacidade off-road da Amarok V6 será posta à prova no “Iron Track”; Jetta GLI e Polo GTS, os modelos da linha esportiva da marca, poderão ser acelerados em uma pista de arrancada; por exemplo.

Outra atração do Volks Festival Salvador é a exposição de carros antigos da marca. O público também poderá solicitar o Certificado de Veículos Clássicos, emitido através do VW Collection, para os veículos produzidos no Brasil que tenham pelo menos 20 anos.

O documento, que reconhece e exalta as características de produção de modelos clássicos fabricados em território nacional, também fornece dados originais de produção, que podem ser úteis para preservar e restaurar os veículos da marca. Trata-se de uma autentica certidão de nascimento, emitida sempre no nome do atual proprietário do clássico.

Com entrada gratuita e estacionamento no local, o Volks Festival Salvador tem diversas atrações para seus visitantes: tirolesa, parede de escalada, simuladores de pilotagem, espaço kids, banda ao vivo, DJ food truck, vídeo 360, brindes e loja exclusiva de roupas e acessórios VW Collection.

As concessionárias Baviera, Bremen e Sanave, que atuam regularmente na capital, serão responsáveis pelas vendas no local. Essa também é a chance de o público conhecer os modelos elétricos ID.4 e ID. Buzz – a Kombi Elétrica -, que estarão na estação VW Sign&Drive, com todas as ofertas do programa de assinatura.

Volks Festival Salvador

Datas: 26 e 27 de outubro de 2024

Local: Centro de Convenções Salvador | Av. Octávio Mangabeira, 5.490 - Boca do Rio, Salvador, BA

Horário: sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 9h às 18h