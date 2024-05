AUTOS

Zero-quilômetro: Hilux vende o mesmo volume que o Onix na Bahia

Enquanto no Brasil o Volkswagen Polo foi o modelo mais vendido em abril, na Bahia, a liderança ficou com a Fiat Strada. A picape somou 576 emplacamentos no último mês e deixou o Hyundai Creta na segunda posição com 281 unidades licenciadas. Com isso, o Creta se tornou o carro de passeio - a Strada é considerada uma um veículo comercial leve - e o SUV mais emplacado no mercado estadual.