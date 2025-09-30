Acesse sua conta
Bahia é destaque no Prêmio IEL Talentos da Construção

Equipe baiana, formada por estudantes de Engenharia Civil da Ufba, conquistou 1º lugar na Categoria Edificações

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:49

Edneide Lima, superintendente do IEL Bahia, ao lados dos representantes da equipe vencedora Crédito: Divulgação

A Bahia foi vencedora em uma das categorias do Prêmio IEL Talentos da Construção, uma iniciativa do Instituto Euvaldo Lodi nacional, voltada para estudantes de engenharia civil, arquitetura e urbanismo. O objetivo da premiação foi reconhecer iniciativas para a construção de um futuro sustentável, estimulando os estudantes a desenvolverem soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios climáticos urbanos.

A cerimônia de premiação aconteceu neste final de semana durante a Rio Construção Summit 2025, no Rio de Janeiro. O primeiro lugar foi conquistado pelos estudantes baianos Fernanda Sales, Geismar Samis e Adrielle Brito, da Universidade Federal da Bahia, com o Projeto H2OBRA | Calculadora de Pegada Hídrica (UFBA-Bahia), na Categoria Edificações.

A superintendente do IEL Bahia, Edneide Lima, participou da entrega da premiação da equipe baiana. “Foi com grande alegria que recebemos a notícia de que a Bahia foi vencedora nacional do Prêmio IEL de Talentos da Construção. Esse resultado mostra o grande potencial de nossos jovens talentos, que estão empenhados em buscar soluções inovadoras para contribuir com soluções mais sustentáveis e que trazem mais produtividade para as empresas”.

Além de certificado, a equipe vencedora recebeu um prêmio de R$ 15 mil e troféu. O objetivo da premiação foi estimular a conexão entre a pesquisa acadêmica e demandas reais da indústria da construção, com soluções que inspiram práticas sustentáveis. Com a temática “O setor da construção e seu papel frente às mudanças climáticas”, o desafio proposto aos estudantes foi “Como o setor da construção pode contribuir para mitigar os impactos dos eventos climáticos nas cidades e edifícios?”.

