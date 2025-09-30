RECONHECIMENTO

Bahia é destaque no Prêmio IEL Talentos da Construção

Equipe baiana, formada por estudantes de Engenharia Civil da Ufba, conquistou 1º lugar na Categoria Edificações

Donaldson Gomes

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:49

Edneide Lima, superintendente do IEL Bahia, ao lados dos representantes da equipe vencedora Crédito: Divulgação

A Bahia foi vencedora em uma das categorias do Prêmio IEL Talentos da Construção, uma iniciativa do Instituto Euvaldo Lodi nacional, voltada para estudantes de engenharia civil, arquitetura e urbanismo. O objetivo da premiação foi reconhecer iniciativas para a construção de um futuro sustentável, estimulando os estudantes a desenvolverem soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios climáticos urbanos.

A cerimônia de premiação aconteceu neste final de semana durante a Rio Construção Summit 2025, no Rio de Janeiro. O primeiro lugar foi conquistado pelos estudantes baianos Fernanda Sales, Geismar Samis e Adrielle Brito, da Universidade Federal da Bahia, com o Projeto H2OBRA | Calculadora de Pegada Hídrica (UFBA-Bahia), na Categoria Edificações.

A superintendente do IEL Bahia, Edneide Lima, participou da entrega da premiação da equipe baiana. “Foi com grande alegria que recebemos a notícia de que a Bahia foi vencedora nacional do Prêmio IEL de Talentos da Construção. Esse resultado mostra o grande potencial de nossos jovens talentos, que estão empenhados em buscar soluções inovadoras para contribuir com soluções mais sustentáveis e que trazem mais produtividade para as empresas”.