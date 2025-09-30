EMPREGOS E SOLUÇÕES

Saúde mental nas organizações: fórum da ABRH Brasil reúne especialistas para debater caminhos para a o bem-estar

Online e gratuito, evento ocorre no próximo dia 16 de outubro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:59

O evento abordará a discussão sobre o uso excessivo de medicamentos, mídias digitais, atividades físicas ou alimentação, mostrando como os abusos afetam diretamente a saúde mental. Crédito: Shutterstock

Em 16 de outubro, a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasil) realiza a quarta edição do Fórum Saúde Mental, um dos principais encontros do país dedicados a debater os desafios e soluções para a promoção da saúde mental nas organizações. O evento será 100% online, com inscrições gratuitas, reunindo especialistas, líderes empresariais e profissionais de diferentes gerações em uma agenda ampla e atual.



A programação contempla painéis e debates sobre temas centrais para o universo corporativo, como o panorama atual da saúde mental no mundo do trabalho, o papel da liderança na construção de culturas organizacionais saudáveis, os desafios geracionais que envolvem desde a geração Z até os baby boomers, além de reflexões sobre custos, benefícios e adesão às iniciativas de bem-estar.

O fórum também abordará boas práticas para iniciar ações estruturadas de saúde mental nas empresas, a importância da prevenção e do cuidado contínuo, os impactos do endividamento dos colaboradores na saúde mental e a relevância da saúde ocupacional além das exigências legais. Outro ponto de destaque será a discussão sobre o uso excessivo de medicamentos, mídias digitais, atividades físicas ou alimentação, mostrando como os abusos afetam diretamente a saúde mental.

"A saúde mental é um tema que deixou de ser apenas uma preocupação individual para se tornar uma pauta estratégica dentro das organizações”, afirma Leyla Nascimento, presidente da ABRH Brasil. “Nosso compromisso ao promover este encontro é oferecer conhecimento e caminhos práticos para que líderes e profissionais construam ambientes de trabalho mais humanos, saudáveis e produtivos”, conclui.

Com uma grade dinâmica e espaço para troca de experiências, o Fórum Saúde Mental fomenta o compromisso da ABRH Brasil em apoiar as empresas na construção de culturas organizacionais mais inclusivas, visando a promoção do bem-estar e o fortalecimento de equipes mais engajadas, resilientes e preparadas.

Serviço:

4º Fórum de Saúde Mental

Data: 16 de outubro de 2025

Horário: das 9h às 18h

Formato: Online

Inscrição: Gratuita