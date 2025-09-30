Acesse sua conta
Construtora Tenda abre vagas para atuação na área de Obras em Salvador

Com processo seletivo até essa sexta-feira (3/10), empresa oferece oportunidades para Ajudantes, Meio-Oficial e Manutenção

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:10

O processo seletivo busca reforçar o time da construção civil na capital baiana
O processo seletivo busca reforçar o time da construção civil na capital baiana Crédito: Shutterstock/reprodução

A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, anuncia 7 novas oportunidades de emprego para a área de Obras em Salvador (BA). O processo seletivo busca reforçar o time da construção civil na capital baiana. As vagas disponíveis são para Ajudante de Acabamento, Ajudante de Estrutura, Meio-Oficial e Manutenção.

Os interessados podem se candidatar até essa sexta-feira (3/10), enviando currículo para o e-mail eneves@tenda.com ou via WhatsApp, no número (71) 99225-0258.

O pacote de benefícios inclui folga de aniversário, vale-refeição, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche para mães (até 2 anos do bebê) e licença paternidade estendida. A Tenda oferece também clube de parcerias, descontos em ingressos Cinemark e farmácias, previdência privada e convênio com academias através do Wellhub (Gympass).

As oportunidades refletem o compromisso da Tenda com a geração de empregos formais e a valorização do bem-estar dos colaboradores. A construtora valoriza a diversidade, a inclusão e o respeito em seu ambiente de trabalho, buscando profissionais qualificados e engajados em construir sonhos.

Sobre a Tenda

A Tenda (B3: TEND3) é uma das principais construtoras do Brasil e está listada no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3. Atua em dez regiões metropolitanas do Brasil, com empreendimentos voltados para as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida e maior foco nas faixas 1 e 2. Ao longo de sua bem-sucedida trajetória, a companhia já propiciou a mais de 190 mil famílias a conquista da casa própria.

Informações para a imprensa - FSB Comunicação

tenda@fsb.com.br

Com Assessoria

Empregos

