Prêmio Educador FTD Educação recebe inscrições de todo o país

Professores da Educação Básica de escolas públicas e privadas poderão concorrer a R$ 7 mil por categoria, bolsas de estudo e viagem pedagógica internacional

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:44

Podem participar professores da Educação Básica, da rede pública ou privada, que utilizem as soluções da FTD Educação Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Educador FTD Educação, que reconhece iniciativas pedagógicas inovadoras desenvolvidas com as Soluções Educacionais da FTD nos anos de 2024 e 2025, em escolas públicas e privadas de todo Brasil. As inscrições, abertas no dia 17 de setembro, vão até 14 de outubro.

A premiação oferece, para os dois ganhadores de cada categoria, vale-presente de R$ 7 mil e certificado. Os dois projetos de destaque do prêmio garantem ainda bolsa de pós-graduação EAD oferecida pela PUCPR, além de uma viagem pedagógica internacional.

Podem participar professores da Educação Básica, da rede pública ou privada, que utilizem as soluções da FTD Educação; cada participante poderá inscrever apenas um trabalho por categoria, e um mesmo projeto não será aceito em mais de uma categoria. Permanecem as seis categorias da edição anterior: STEAM; ESG; Avaliação de Desempenho Educacional; Ensino de Língua Inglesa; iônica; e Literatura.

Nesta segunda edição, o desenvolvimento do edital, o formulário de inscrição, bem como a seleção e avaliação dos projetos, têm o apoio da consultoria Ponte a Ponte.

A professora, autora, consultora e palestrante Débora Garofalo será embaixadora desta edição. Formada em Letras e Pedagogia, Mestre em Linguística Aplicada pela PUC-SP e Fab Learn Fellow pela Columbia University (EUA), Débora foi reconhecida entre os 10 melhores professores do mundo pelo Global Teacher Prize (2019), com o projeto “Robótica com Sucata”, hoje política pública nacional.

“A segunda edição da premiação é uma nova oportunidade de dar visibilidade a projetos que estão fazendo a diferença em escolas de norte a sul do país. Mais do que uma premiação, o prêmio Educador FTD Educação é uma rede de inspiração, uma forma de fortalecer o professor como protagonista da transformação social”, reforça Débora.

Mais de 400 projetos

Na primeira edição do Prêmio Educador FTD Educação, realizada no início de 2025, foram recebidos mais de 400 projetos transformadores desenvolvidos entre 2023 e 2024, todos utilizando soluções da FTD Educação.

Os 12 finalistas foram premiados nas seis categorias, com prêmios em dinheiro, certificado e viagens internacionais para as duas professoras vencedoras como Destaque.

“Esse prêmio e a FTD transformaram minha vida, fazendo com que eu acreditasse ainda mais no meu trabalho e não desistisse da minha profissão”, conta a professora Jordana Zawierucka Bressan, vencedora na categoria ESG - Educação Pública do município de Erechim - Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Badalotti.

“Participar do Prêmio Educador FTD foi uma experiência muito especial para mim. Pude compartilhar o meu trabalho com outros educadores e conhecer projetos inspiradores de diferentes regiões. Sem dúvida, essa participação me motivou ainda mais a seguir inovando na sala de aula”, reforçou a professora Keyla Vaz, vencedora na categoria Steam - Educação Particular do Centro Educacional Sesc Cidadania.

Os dois projetos reconhecidos como Destaque foram “Contando, encantando e reencantando as histórias e ampliando os saberes”, da professora Ingrid Lopes de Araújo Oliveira, da escola municipal Luigi Luvizotto, em Cerquilho (SP); e “Empreendedorismo Sustentável”, da professora Juliany Camargo Silva Abrão, da Escola Ethos, em Goiânia (GO), vencedor na categoria ESG.

“Este prêmio reconhece e valoriza o professor como protagonista da mudança, celebrando quem ensina, compartilha e inspira. Também é uma oportunidade para destacar iniciativas que estão alinhadas com as tendências educacionais mais modernas do mundo, além de estas histórias e os profissionais que estão promovendo impacto social significativo”, afirma Cintia Lapa, diretora de Conteúdo e Performance Educacional da FTD Educação.